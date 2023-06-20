Розкрадання на 115 мільйонів: Колишню голову "Київзеленбуду" оголосили у розшук

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив у міжнародний розшук колишню виконувачку обов’язків гендиректора "Київзеленбуду" Наталію Бєлоусову, яку підозрюють у причетності до розкрадання коштів комунального підприємства на загальну суму понад 115 млн гривень.

Відповідне рішення ВАКС ухвалив 14 червня, повідомляє "Слово і діло".

Під час засідання прокурор САП пояснив своє клопотання тим, що Бєлоусова ще 3 квітня 2022 року виїхала до Румунії через КПВВ "Порубне" та досі не повернулась.

Як повідомлялося, наприкінці січня 2022 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершили досудове розслідування у справі розкрадання понад 115 млн грн коштів комунального об'єднання "Київзеленбуд" шляхом закупівлі техніки за завищеними цінами.

У справі звинувачують двох ексгендиректорів "Київзеленбуду" – Михайла Наконечного та Наталю Білоусову, а також ексначальника управління екології та природних ресурсів Київради Андрія Мальованного, експомічника Наконечного Анатолія Халєєва, підприємця Вадима Кощея, ексзаступника гендиректора з комерційних питань "Київзеленбуду" Наталію Куракову, Віталія Нестеренка, Володимира Лошманова, Олександра Некіпелова та Ольгу Нечипоренко.

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Нагадаємо, у серпні 2020 року НАБУ і САП повідомили про підозру семи особам в причетності до заволодіння майже 78 млн грн КО "Київзеленбуд". Пізніше підозру вручили ще трьом особам, а розмір шкоди збільшився.

Як встановило слідство, у 2016-2018 роках КО "Київзеленбуд" закупило спецтехніку для утримання зелених насаджень у тендерах трьох наперед визначених компаній (ТОВ "Клімтехінвест", ТОВ "Технопрофсервіс" і фірма "Скала") за завищеними цінами. До того ж, ці компанії придбали техніку не у виробника, а в посередника.

НАБУ та САП з'ясували, що частину незаконно отриманих коштів учасники корупційної схеми перерахували на рахунки іноземних компаній, а звідти – на підконтрольну їм компанію, зареєстровану в Італії. Загальна сума завданої шкоди комунальному об'єднанню становить 115,19 млн грн.