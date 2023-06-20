Імпорт російської нафти до Євросоюзу впав у 10 разів

Імпорт нафти та нафтопродуктів країнами Євросоюзу з Росії у березні цього року обвалився до 1,4 млн тонн.

Як повідомило європейське статистичне агентство Євростат, у березні країни купили на 90% менше російського палива, ніж у середньому за місяць з 2019 по 2022 рік (15,2 млн тонн). Загальний обсяг імпорту нафти з Росії до європейських країн не скоротився до нульового рівня завдяки виняткам із санкцій, що допускають обмежений імпорт нафти за певних умов, передає enkorr.

У грудні 2022 року набуло чинності ембарго країн Євросоюзу на російську нафту, також було встановлено "стелю" цін (на рівні $60 за барель). До набуття чинності забороною ЄС почав закуповувати енергоносії в інших країн, а після введення ембарго прискорив диверсифікацію імпорту.

У січні 2022 року імпорт російської нафти в європейські країни становив 12,4 млн тонн, а в грудні, коли частина санкцій набула чинності, він упав до 3,7 млн тонн. У березні 2023 року обсяг постачання становив 1,17 млн тонн.

Після початку дії другої частини обмежень країни ЄС знизили закупівлю нафти до 0,7 млн тонн на лютий 2023 року (у січні закупівлі становили 3,3 млн тонн). У березні імпорт становив 0,3 млн тонн.