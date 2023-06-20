У Литві пропонують продавати електронні сигарети за рецептами лікаря

Група депутатів із Сейму Литви зареєструвала поправки до закону про контроль над тютюновими виробами, яка зокрема передбачає продаж електронних сигарет лише за рецептами лікаря.

Як пише Delfi, згідно із запропонованими поправками, електронними сигаретами ліцензованих торговців чи гуртовиків могли б торгувати лише аптеки, передає Європейська правда.

У документі наводиться приклад Австралії, де з 1 жовтня 2021 року електронні сигарети, нікотинові капсули та рідкий нікотин продають лише за рецептами місцевих лікарів. Такі рецепти можуть виписати, але не зобов'язані це робити лікарі, включені до спеціального списку. У кожному окремому випадку лікарі приймають рішення, оцінивши ризик та користь за конкретних обставин.

"Після ухвалення цього рішення продажу електронних сигарет та нікотину без рецептів в Австралії незаконні, крім того, незаконне й володіння такими речами без рецепта, незаконним є й імпорт таких товарів із закордонних сайтів без чинного рецепта лікаря", – зазначають депутати.

Раніше повідомлялося, що мільйон курців в Англії у межах кампанії відмови від тютюнових виробів отримають безкоштовний стартовий набір для вейпінгу – використання електронних сигарет.