Норвегія виділить 21 мільйон євро на ядерну безпеку України

Норвегія збільшує підтримку ядерної безпеки та захищеності України у 2023 році на 250 млн норвезьких крон (близько 21,5 млн євро).

Як повідомили в МЗС Норвегії, зокрема, країна надасть 100 млн норвезьких крон на підтримку Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Це допоможе забезпечити присутність експертів МАГАТЕ в Україні, передає Європейська правда.

Сьогодні експерти МАГАТЕ присутні на Чорнобильському майданчику, Запорізькій атомній електростанції, яка наразі окупована Росією, та на трьох інших діючих атомних електростанціях України.

Крім того, Норвегія збільшує фінансування співпраці з Україною у сфері ядерної безпеки на 150 млн норвезьких крон. Це фінансування буде адмініструватися Норвезьким агентством з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) і буде спрямоване на зменшення ризику аварій та інцидентів, пов'язаних з вивільненням радіоактивних речовин, а також на зменшення ризику потрапляння радіоактивних матеріалів до чужих рук.

У норвезькому зовнішньополітичному відомстві нагадують, що Норвегія була однією з перших країн, яка надала Україні обладнання для посилення ядерної та радіаційної безпеки після повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Вже в березні 2022 року Норвегія надала обладнання для українських органів прикордонного контролю та Рівненської атомної електростанції.