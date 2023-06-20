Понад 8 мільйонів українців стали біженцями через війну, – Лубінець

Від початку широкомасштабного вторгнення Росії понад 8 млн українців стали біженцями.

"Від початку широкомасштабного вторгнення Росії мільйони наших співгромадян змушені були покинути свої домівки в пошуках безпеки як всередині України, так і за її межами. Понад 8 млн українців стали біженцями. Більше 5 млн – подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах", – повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Раніше повідомлялося, що українські біженці за кордоном використали у першому кварталі 2023 року $3,48 млрд із карток українських банків, що на 5%, або на $0,18 млрд, менше, ніж у четвертому кварталі 2022 року.