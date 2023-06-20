Кабмін з 1 липня змінює акцизні марки для алкоголю та цигарок

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про зміну акцизного маркування алкоголю, тютюну, сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Відповідну постанову №618 "Про деякі питання маркування алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах", уряд ухвалив на засіданні 19 червня, передає Інтерфакс-Україна.

Документом затверджено нові зразки марок акцизного податку для алкогольних напоїв вітчизняного та імпортного виробництва; тютюнових виробів та тютюновмісних виробів для електричного нагріву (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним керуванням; рідин, що використовуються в електронних сигаретах, вітчизняного та імпортного виробництва.

Забезпечити виготовлення та продаж із 25 серпня акцизних марок нового зразка для зазначеної продукції Кабмін доручив Державній податковій службі. Продаж акцизних марок старого зразка припиняється з 1 вересня, а до 31 січня 2024 року вони мають бути знищені.

Державному підприємству "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів" доручено забезпечити до 31 січня 2024 року виготовлення, безоплатний обмін та доставку продавцю марок нового акцизного податку. Підприємство також зобов'язало до 31 січня знищити повернені марки акцизного податку попереднього зразка для маркування згаданої групи товарів.

ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" зобов'язали передбачити у бюджеті на 2024 рік витрати, пов'язані зі знищенням марок акцизного податку старих зразків та виготовленням, безоплатним обміном та доставкою продавцю марок акцизного податку нового зразка.

Постанова набуде чинності з 1 липня 2023 року.