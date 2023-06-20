На Львівщині виявили підпільний завод із виробництва палива

У Львівській області працівники правоохоронних структур виявили підпільний цех із виробництва палива.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, незаконну переробку нафти та виробництво низькоякісного пального налагодили співробітники одного із товариств.

Підпільний цех із виробництва пально-мастильних матеріалів організували на території товариства в одному із сіл Стрийського району Львівської області. Там на спеціальному обладнанні фігуранти переробляли нафту на пальне. У подальшому нафтопродукт реалізовували за цінами нижче ринкових.

За даними слідства, виробничі потужності "підприємства" дозволяли виготовляти до 5 тонн нафтопродуктів кожного дня.

Під час обшуків правоохоронці виявили металеві цистерни, реактори з холодильником для конденсації випарів, технологічні насоси, труби, резервуари та інше спеціальне обладнання з допомогою якого виробляли пальне. Також вилучено близько 25 тис л нафтопродуктів.

П'ятьом учасникам злочинної групи пред'явили підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 28 та частиною 2 статті 204 КК України (незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту підакцизних товарів).