Прокуратура відсудила харківську ТЕЦ-2 у компанії бізнесмена Фукса

Господарський суду Харківської області задовольнив позовну заяву прокуратури і розірвав договір про передачу в концесію держпідприємства "ТЕЦ-2 Есхар" компанії бізнесмена Павла Фукса.

Як повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, наразі рішення суду першої інстанції ще може бути оскаржене в апеляції.

Договір про передачу у концесію "ТЕЦ-2 Есхар" приватній компанії строком на 49 років Міненерго уклало у 2012 році.

"Прокуратурою виявлено, що ТОВ-концесіонером допущено численні порушення умов вказаного договору, зокрема невиконання зобов’язань щодо своєчасної оплати концесійних платежів та страхування об’єкту концесії, а також незабезпечення підприємства вугіллям", – зазначається у повідомленні.

Крім того, приватна компанія-концесіонер допустила заборгованість за природний газ перед ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг" на суму понад 126 млн грн, а також заборгованість з виплати заробітної плати перед працівниками підприємства та оператором газорозподільчих мереж "Харківгаз" за послугу розподілу природного газу на суму понад 40 млн грн тощо.

У прокуратурі зазначають, що результатом такого недбалого ставлення став зрив опалювального сезону 2022-2023 у смт Есхар Чугуївського району Харківської області.

"Невиконання концесіонером умов договору призводить до порушення інтересів держави, адже метою укладання договорів вказаної категорії на рівні профільних міністерств Кабінету Міністрів України є модернізація інфраструктури та підвищення якості суспільно значущих послуг", – наголошується у повідомленні.

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Як повідомлялося, договір про передачу ТЕЦ-2 у концесію був укладений у квітні 2012 року між Міненерго та ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія". Її засновниками у реєстрі вказано фірми "Ко-Інвестментс лтд" (Беліз) та "Леттаєр бізнес корп" (Сейшельські острови). Кінцевими бенефіціарами цих компаній вказані відповідно Дар'я Гасан та Олександра Нікітіна.

У 2019 році російсько-український бізнесмен Павло Фукс підтверджував, що придбав ТОВ "ДВ Нафтогазовидобувна компанія" у ще одного депутата від ОПЗЖ Юлія Іоффе.

Однак зараз у пресслужбі бізнесмена стверджують, що він цю компанію більше не контролює. За яких обставин ТЕЦ-2 "Есхар" вийшла з-під контролю Павла Фукса, поки що невідомо. Але, судячи з офіційної відповіді його пресслужби виданню Kharkiv Today, 4 червня 2020 року право власності Фукса скінчилося і керівництво ТЕЦ мало ініціювати внесення змін в реєстр.