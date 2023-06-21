Австрія виділить додаткові 18 мільйонів євро для допомоги українцям
Федеральний уряд Австрії виділить додатково 18 млн євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.
"Австрія продовжує збільшувати фінансову допомогу Україні: уряд виділить ще 18 млн євро із фонду надзвичайних ситуацій за кордоном (AKF) МЗС", – пише Austria Presse Agentur, передає Укрінформ.
Зазначається, що таким чином двостороння фінансова підтримка Австрії вже "перевищила позначку в 150 млн євро".
За даними австрійського МЗС, по 6 млн євро отримають Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) і Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), ще 4 млн євро отримає Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і 2 млн євро – Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА).
"Це спрямовано на підтримку людей в Україні та Молдові. Сусідня держава Молдова приймає найбільшу кількість переміщених осіб з України порівняно з кількістю свого населення", – йдеться в повідомленні.
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