Нацбанк заборонив банкам та обмінникам не приймати зношені купюри

Національний банк скасував визначення незначного зношення банкнот та заборонив банкам і фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, справжність якої підтверджена за допомогою відповідного обладнання.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"З усіма без винятку банкнотами іноземної валюти, крім значно зношених чи пошкоджених, мають здійснюватися валютно-обмінні операції. Всі банкноти іноземної валюти, справжність яких підтверджена з використанням лічильників та детекторів, повинні прийматися до обміну", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це виключає вплив "людського фактору" на визначення ступеня зношеності банкноти.

Тож, Нацбанк заборонив банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, яка за дизайном і елементами захисту повністю відповідає зразкам та описам іноземних центральних банків, та справжність якої підтверджена відповідним обладнанням.

Якщо банкноти мають ознаки значного зношення, то мають здійснюватися операції інкасо за тарифами банків та фінанустанов. При цьому установи, які проводять такі операції, мають обов’язково розмістити в касі в доступному місці чіткий перелік ознак значного зношення банкнот та тарифи інкасо.

Також банкам та небанківським установам заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави.

"Принципова позиція регулятора така: в разі порушення такі дії розцінюватимуться не лише як недотримання регуляторних вимог НБУ, але і як потенційна ознака шахрайської діяльності", – наголошує регулятор.

Крім того, Нацбанк посилив контроль за банками та обмінниками, на які скаржилися українці через відмову приймати старі долари. Зокрема, в залежності від рівня вчиненого правопорушення, з дотриманням принципу адекватності, застосовуватиме заходи впливу, які передбачають максимальний розмір штрафу:

до банків – у розмірі до 400 000 гривень і планується його збільшення за суттєві порушення;

до небанківських фінансових установ – у розмірі до 5% від розміру власного капіталу установи.

У разі порушення прав споживача банком або небанківською фінансовою установою споживачеві варто звернутися зі скаргою до керівництва такого банку чи небанківської фінансової установи.

Якщо немає реакції з боку керівництва, слід звернутися до Національного банку.

Нагадаємо, останніми місяцями банки та пункти обміну валют масово відмовляються брати потерті та старі купюри долара та євро. За обмін таких купюр пропонують сплатити додаткову комісію до 30%.

Згодом Національний банк України роз’яснив ситуацію щодо обміну готівкової іноземної валюти. Зокрема, у регуляторі наголосили, що уповноважені установи можуть брати додаткову комісію лише за прийом банкнот, які мають значні пошкодження, або банкнот, які вилучено іноземною державою з обігу.

Крім того, Нацбанк минулого тижня провів низку зустрічей з банківськими установами та обмінниками щодо обміну готівкової іноземної валюти. Але проблема досі не вирішена.

Також на окремому засіданні Комітету ВР з питань фінансів відбудеться заслуховування Нацбанку та правоохоронців щодо цієї проблеми.