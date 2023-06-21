В Україні внаслідок війни утворилося до 12 мільйонів тонн сміття, – Міндовкілля

В Україні із початку повномасштабного вторгнення РФ утворилося приблизно 10-12 млн тонн сміття, остаточна цифра стане відома лише після деокупації всіх територій.

Про це повідомила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів Вікторія Киреєва, передає Радіо Свобода.

"Це приблизно стільки ж, як кількість твердих побутових відходів, що утворюються в країні за рік. Однак остаточна цифра стане відома аж після деокупації всіх територій", – зазначила вона.

За її словами, чималою проблемою є великі обсяги будівельного сміття.

"Російські сили зруйнували майже 60 тисяч об’єктів. Із них 48 тисяч – це житлової забудови. Сьогодні обласні державні адміністрації разом із Міністерством захисту довкілля оцінюють, що обсяг будівельного сміття сягнув майже 450 тисяч тонн. І це велика проблема", – сказала Киреєва.

Наразі у міністерстві розробили порядок повторного використання й утилізації будівельного сміття, утвореного внаслідок війни. Визначити та організувати майданчики для складування такого сміття мають органи місцевого самоврядування.