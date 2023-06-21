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Нацбанк продовжив пом’якшувати валютні обмеження: дозволив виплати за новими зовнішніми кредитами

нбу,нацбанк

Національний банк надалі пом’якшує валютні обмеження. Зокрема, надав можливість розраховуватися за новими кредитами від нерезидентів.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Так, з 21 червня 2023 року НБУ дасть можливість резидентам здійснювати перекази за кордон для обслуговування й повернення нових зовнішніх кредитів, кошти за якими надходитимуть з-за кордону після 20 червня на рахунки позичальників в українських банках", – йдеться у повідомленні.

Водночас резиденти матимуть змогу здійснювати відповідні операції за одночасного дотримання наступних умов:

  • переказ коштів за кордон з метою виплати процентів (з урахуванням комісій, зборів та інших платежів з обслуговування зовнішніх кредитів чи позик) здійснюється з дотриманням максимальної процентної ставки у розмірі 12% річних;
  • переказ коштів на виконання зобов'язань за кредитом чи позикою, які отримуються на строк не більше трьох років, здійснюється позичальником лише за рахунок власних коштів в іноземній валюті (у тому числі тих, що залучені від нерезидентів у формі кредитів чи позик);
  • якщо строки отримання кредиту чи позики є довшими за три роки, то переказ коштів для повернення такого кредиту чи позики упродовж перших трьох років також здійснюється позичальником лише за рахунок власних коштів в іноземній валюті. Водночас позичальник може купувати іноземну валюту для виплати процентів, комісій, зборів та штрафів, а починаючи з четвертого року – і для повернення кредиту чи позики;
  • переказ коштів для дострокового повернення коштів за кредитами та позиками не дозволяється.

"Визначені Нацбанком умови дадуть змогу нівелювати ризики непродуктивного відпливу капіталу. У результаті вплив від такого пом'якшення на міжнародні резерви та на валютний ринок буде обмеженим, натомість бізнес матиме змогу здійснювати нові залучення коштів із зовнішніх джерел", – пояснили в НБУ,

Крім того, зазначається, що це сприятиме розширенню можливостей міжнародних партнерів спрямовувати фінансування на відновлення української економіки.

Автор: 

валюта (2186) кредит (3293) НБУ (9314)


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