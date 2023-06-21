Збитки енергосистеми України внаслідок ворожих атак перевищили $10 мільярдів, – ПРООН

Згідно зі звітом Програми розвитку ООН та Світового банку, енергетична система України залишається надзвичайно уразливою, працюючи з обмеженим запасом міцності.

Про це заявив заступник речника генерального секретаря ООН Фархан Гак, передає Укрінформ.

За його словами, збитки енергосистеми України – без урахування руйнації Каховської ГЕС – сягнули понад $10 млрд.

Згідно зі звітом, складеним незадовго до підриву Каховської греблі, 42 із 94 високовольтних трансформаторів на підконтрольних уряду України територіях були пошкоджені або зруйновані внаслідок ракетних ударів та атак безпілотників.

Понад половину цих трансформаторів зазнали неодноразових обстрілів, що ускладнило їх ремонт.

При цьому, зазначається у звіті, потужність електрогенерації в Україні скоротилася майже на 50% у порівнянні з рівнем до 2022 року. Ситуація ускладнюється значним скороченням маневрених потужностей, зокрема втратою понад 67% потужностей теплової генерації.