Найбільша будівельна компанія Австрії позбавила Дерипаску блокуючого пакету акцій

Акціонери найбільшої австрійської будівельної компанії Strabag Group вирішили зменшити долю контрольованої російським олігархом Олегом Дерипаскою MKAO Rasperia у концерні до рівня нижче 25%.

Як пише АРА, відповідна пропозиція була схвалена одноголосно, передає Укрінформ.

"Як і очікувалося, річні загальні збори акціонерів віденської будівельної групи Strabag зробили крок до того, щоб зменшити частку основного російського акціонера Олега Дерипаски нижче блокуючого пакету акцій у 25%. Також було схвалено пропозицію про виплату дивідендів у розмірі 2 євро на акцію та розпуск виконавчої та наглядової рад", – зазначає видання.

Російський олігарх через свою компанію MKAO Rasperia мав 27,8% акцій Strabag. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та пов’язаними з цим санкціями у Strabag заявили про намір зменшити частку Дерипаски до рівня нижче 25%. Rasperia була виключена з-поміж учасників річних загальних зборів і позбавлена права голосу на них.

Генеральний директор Strabag Group Клеменс Газельштайнер підкреслив, що скорочення частки Rasperia також стосується міжнародної репутації компанії. За його словами, будівельний концерн перебуває під пильним наглядом, зокрема, на важливому ринку Польщі.

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Також повідомляється, що основному акціонеру – Дерипасці цього року, як і у 2022 році, буде відмовлено у виплаті дивідендів. Минулоріч гроші були розміщені на окремому рахунку. Крім того, представника Rasperia у наглядовій раді було відправлено у відставку. Російський основний акціонер оспорює ці рішення у судовому порядку.

Олег Дерипаска – російський бізнесмен, належить до близького кола президента РФ Путіна. Олігарх є засновником компаній з виробництва алюмінію "Русал", "Базовий елемент" та "Ен+Груп".

За даними The Financial Times, Дерипаска відмивав кошти для Владіміра Путіна, за це США у 2018 році наклали на нього санкції. Водночас РНБО наклала санкції на бізнесмена у жовтні 2022 року, що дозволило розпочати процедуру стягнення його українських активів через ВАКС відповідно до закону "Про санкції".