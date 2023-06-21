Закрити ФОП тепер можна через "Дію", – Мінцифри

На порталі "Дія" з’явилася нова послуга – автоматичне закриття ФОП.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Хочете закрити бізнес? Тепер це можна зробити за 1 секунду на порталі "Дія" без участі реєстратора. Більше не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, – усе автоматично", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скористатися послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП, а також підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Щоб закрити ФОП, необхідно авторизуватися на порталі "Дія", обрати послугу "Автоматичне закриття ФОП" та натиснути "Подати заяву". Необхідна інформація підтягнеться з ЄДР. Після того, варто перевірити, чи всі дані правильні, та підписати заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи.

Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації.