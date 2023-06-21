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Новини
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Закрити ФОП тепер можна через "Дію", – Мінцифри

дія

На порталі "Дія" з’явилася нова послуга – автоматичне закриття ФОП.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Хочете закрити бізнес? Тепер це можна зробити за 1 секунду на порталі "Дія" без участі реєстратора. Більше не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, – усе автоматично", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що скористатися послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП, а також підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Щоб закрити ФОП, необхідно авторизуватися на порталі "Дія", обрати послугу "Автоматичне закриття ФОП" та натиснути "Подати заяву". Необхідна інформація підтягнеться з ЄДР. Після того, варто перевірити, чи всі дані правильні, та підписати заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи.

Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації.

Автор: 

Мінцифри (810) Дія (628) ФОП (127)


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Топ коментарі
+16
Аххахаха! Таневже? Я свій фоп три роки закривав і потім плюнув. Хоча вся звітність була подана, все шо треба по закону проплочено і навіть неіснуючий борг, який підари податківці встигли звідкісь висмоктати ("ой, це в нас компʼютер заглючив, ось я вас записую на папірці і ми все приберемо" (С) ) був закритий. Десь в податковій ще досі сидить якась **** і чека на хабаря від мене.
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21.06.2023 12:15
+13
Наче, проблема з закриттям була сконцентрована на реєстраторі, а не на податковій.
Суцільний цирк.
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21.06.2023 12:13
+9
Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації.

І от після цього, все тільки почнеться.
Але ж яка "новина"! Який відтінок зеленого?!
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21.06.2023 12:16
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Наче, проблема з закриттям була сконцентрована на реєстраторі, а не на податковій.
Суцільний цирк.
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21.06.2023 12:13 Відповісти
проблема сконцентрована на тому, що не кожний готовий бути перевіреним при ліквідації
не готовий - не ліквідуйся, почекай поки будеш готовий
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21.06.2023 14:12 Відповісти
Пан має власний досвід спілкування з податковою? Чи подоляківська з/п не оподатковується?
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21.06.2023 14:56 Відповісти
Аххахаха! Таневже? Я свій фоп три роки закривав і потім плюнув. Хоча вся звітність була подана, все шо треба по закону проплочено і навіть неіснуючий борг, який підари податківці встигли звідкісь висмоктати ("ой, це в нас компʼютер заглючив, ось я вас записую на папірці і ми все приберемо" (С) ) був закритий. Десь в податковій ще досі сидить якась **** і чека на хабаря від мене.
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21.06.2023 12:15 Відповісти
Мій досвід. 1 в 1.
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21.06.2023 12:17 Відповісти
Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації.

І от після цього, все тільки почнеться.
Але ж яка "новина"! Який відтінок зеленого?!
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21.06.2023 12:16 Відповісти
Напевне ''один з п'ятдесяти відтінків зеленого''.
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21.06.2023 12:19 Відповісти
а як було треба? Заява через Дію і відмінити ліквідаційні перевірки?
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21.06.2023 14:10 Відповісти
Мабуть, пан з податкової
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21.06.2023 14:58 Відповісти
пан из конторы Федорова, его зарплата напрямую зависит от наличия зеленых ублюдков у власти. Старается, не хочет назад в МакДональдс работать идти
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21.06.2023 15:06 Відповісти
так як було треба зробити, що ви тут не нили?
відмінити всі ліквідаційні перевірки?
Новина про те, що заяву ФОП може подати за 5 секунд через телефон, а не їхати в ЦНАП чи до реєстратора. Це погано?

вам дають хороший новий пиріжок, а ви ниєте а що з компотом.
Цен менталітет нитіка та зродойоба.
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22.06.2023 14:26 Відповісти
Ага, і через декілька років штраф від податкової та заблоковані рахунки
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21.06.2023 12:17 Відповісти
Не закрыть,а подать заяву,дозвил на закрытие дают взяточники податковой,потом все равно вас ждет тщательная документальная проверка с хорошим штрафом,если не договоритесь.
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21.06.2023 12:20 Відповісти
А як закритьТОВ , які вже по 10 років показують нульову діяльність ? Чи податківцям робота потрібна ? Наплодили податківців і ганяють по колу ПУСТИ ФІРМИ. якийсь цирк від украінськой ( за усі роки ) влади , а може це від тупості українських урядів ?

у СЛОВАЧЧІНІ набагато легше бухгалтерський облик говорять усі бухгалтера , що переізджають працювати.
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21.06.2023 12:36 Відповісти
ПОДАТКІВЦІ - це государство в государстве . Це суцільний жах по відношенню до малого і середнього бизнесу. Кошмарять конкретно.

А від великих бизнесів мають гроши для себе
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21.06.2023 12:39 Відповісти
і всі ці ТОВ такі чистенькі, що 10 років закрити боїтесь? ))

у мого знайомого теж накльопано конвертів ще з 2012 року, і так, простіше нульовки подавать, чим не дай Боже перевірити певін періоди.

І в тому що я написав - правди не менше
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21.06.2023 14:08 Відповісти
Так, простіше нульовки подавати , тому що три роки будуть голову морочити .

а Ви не в курсі, що звітність після трьох років ліквідуется? Ну і? Якщо конвертів якись у Вашого знайомого за три роки не знайшли,то то вже проблеми якості податківців і банків,
І нічого ізза одного конвертовщіка МІЛЬОН НУЛЕВОК ДЕСЯТИРІЧЧЯМИ ГОНЯТИ, грузити електронні бази нульовками, витрачати електроенергію, сплачувати зарплатню тітонькам у податковій.
ВІД ЦЬОГО БІЛЬШЕ ЗБИТКІВ, ниж від одного конверту
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21.06.2023 15:02 Відповісти
в якому році з 1991 вас влаштовула робота податкової?
і до чого податкові питання до предмету цієї новини
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22.06.2023 14:29 Відповісти
В аду должна быть отдельная сковорода для твари из налоговой которая решила перелопатить отчётность за последние 3 года патент пенсионку дф договора на аренду. Не закрывают незакончен аудит.хер с вами буду до конца дней бизнесменом
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21.06.2023 12:46 Відповісти
Ай, молодцы! А кроме ДИИ вы что-то еще можете?

https://www.youtube.com/watch?v=aHAZe0IMtHg Олена Трегуб, виконавча директорка громадської організації Незалежна антикорупційна комісія, - в ефірі Radio NV:
Це трагедія! Укроборонпром не зміг запустити жодної лінії по випуску снарядів.
У всіх досвідчених менеджерів в оборонці - кримінальні провадження.
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21.06.2023 12:48 Відповісти
так зрозумів масам трудящихся подачка від зеленої влади не зашла несіть іншу
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21.06.2023 13:11 Відповісти
К сожалению, они (создатели Дії) сами трактуют налоговый кодекс, и не понимают украинский язык на котором изложен кодекс

Несколько лет назад, при открытии ФОПа был вопрос, "вели ли вы предпринимательскую деятельность последние 12 месяцев", если ответить Да - то нельзя выбрать упрощенную систему

В налоговом кодексе, сказано что перейти на упрощенную систему можно раз в году.

Это же разные вещи, закрыл ФОП в декабре, по мнению Дии - нельзя год открывать, по мнению налоговиков - можно с начала года, с января.

Поддержка говорила, что сделано согласно закона. Через пару месяцев - вопрос переформулировали (наверное взяли когото на работу со знанием украинского языка)

Вот так все и работают - кто как хочет так и трактует законы в свою пользу.

И пусть кто хочет, ходит судится...
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21.06.2023 13:34 Відповісти
дурним будь-яка новина - зрада
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21.06.2023 14:02 Відповісти
...сказал нам очередной зелебот с позавчерашней датой регистрации. Это так не работает, так и передай своему начальнику, у людей своя голова есть. Вас всех нужно уволить к чертям, чтобы делом занимались, а не за мои кровные денежки в интернетах комменты строчить.
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21.06.2023 15:03 Відповісти
до чого тут дата реєстарції
у мене просто досить мізків збагнути, що відтепер не бігати в ЦНАП або до реєстратора, а подати заяву через Дію - де хороша новина.
а податкова тут ні до чого, це окреме питання
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22.06.2023 14:21 Відповісти
у тебе не вистачає мізкив збагнути що можна було і раніше подати заяву, не бігаючи до ЦНАП
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22.06.2023 18:05 Відповісти
кассовые аппараты не хотите?
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21.06.2023 14:34 Відповісти
Подать заявку на закрытие ФОП можно было и раньше через онлайн-кабинет в податковой, в этом новости нет.

И в том, что гнида Федоров продолжает концентрировать все госуслуги в своей убер-прокладке тоже нет. Потом они продавят запрет на работу с госконторами напрямую, оставят только дию. И тогда все независимые инструменты по работе с налоговой, типа того же таксера, внезапно окажутся без работы.

А за такие действия, за создание очередной госмонополии, по-хорошему нужно морду бить. Причем ногами и до крови.

PS Толкиена напоминает

One Diia to rule them all, One Dia to find them, One Dia to bring them all and in the darkness bind them.

По-моему этого Мишу Сауроновича нужно гнать ссаными тряпками от госкормушки, пока еще не поздно.
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21.06.2023 15:00 Відповісти
А можна за 1 секунду закрити, а через 2 секунди відкрити?
Тут роботи непочатий край.
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21.06.2023 16:24 Відповісти
Коли вже накінець "Вибори у смартфоні", "Дія" ж саме для цього і створювалася і просувається
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21.06.2023 16:41 Відповісти

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