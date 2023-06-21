Закрити ФОП тепер можна через "Дію", – Мінцифри
На порталі "Дія" з’явилася нова послуга – автоматичне закриття ФОП.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Хочете закрити бізнес? Тепер це можна зробити за 1 секунду на порталі "Дія" без участі реєстратора. Більше не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, – усе автоматично", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що скористатися послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП, а також підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.
Щоб закрити ФОП, необхідно авторизуватися на порталі "Дія", обрати послугу "Автоматичне закриття ФОП" та натиснути "Подати заяву". Необхідна інформація підтягнеться з ЄДР. Після того, варто перевірити, чи всі дані правильні, та підписати заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи.
Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації.
Будь ласка, зачекайте...
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Суцільний цирк.
не готовий - не ліквідуйся, почекай поки будеш готовий
І от після цього, все тільки почнеться.
Але ж яка "новина"! Який відтінок зеленого?!
відмінити всі ліквідаційні перевірки?
Новина про те, що заяву ФОП може подати за 5 секунд через телефон, а не їхати в ЦНАП чи до реєстратора. Це погано?
вам дають хороший новий пиріжок, а ви ниєте а що з компотом.
Цен менталітет нитіка та зродойоба.
у СЛОВАЧЧІНІ набагато легше бухгалтерський облик говорять усі бухгалтера , що переізджають працювати.
А від великих бизнесів мають гроши для себе
у мого знайомого теж накльопано конвертів ще з 2012 року, і так, простіше нульовки подавать, чим не дай Боже перевірити певін періоди.
І в тому що я написав - правди не менше
а Ви не в курсі, що звітність після трьох років ліквідуется? Ну і? Якщо конвертів якись у Вашого знайомого за три роки не знайшли,то то вже проблеми якості податківців і банків,
І нічого ізза одного конвертовщіка МІЛЬОН НУЛЕВОК ДЕСЯТИРІЧЧЯМИ ГОНЯТИ, грузити електронні бази нульовками, витрачати електроенергію, сплачувати зарплатню тітонькам у податковій.
ВІД ЦЬОГО БІЛЬШЕ ЗБИТКІВ, ниж від одного конверту
і до чого податкові питання до предмету цієї новини
https://www.youtube.com/watch?v=aHAZe0IMtHg Олена Трегуб, виконавча директорка громадської організації Незалежна антикорупційна комісія, - в ефірі Radio NV:
Це трагедія! Укроборонпром не зміг запустити жодної лінії по випуску снарядів.
У всіх досвідчених менеджерів в оборонці - кримінальні провадження.
Несколько лет назад, при открытии ФОПа был вопрос, "вели ли вы предпринимательскую деятельность последние 12 месяцев", если ответить Да - то нельзя выбрать упрощенную систему
В налоговом кодексе, сказано что перейти на упрощенную систему можно раз в году.
Это же разные вещи, закрыл ФОП в декабре, по мнению Дии - нельзя год открывать, по мнению налоговиков - можно с начала года, с января.
Поддержка говорила, что сделано согласно закона. Через пару месяцев - вопрос переформулировали (наверное взяли когото на работу со знанием украинского языка)
Вот так все и работают - кто как хочет так и трактует законы в свою пользу.
И пусть кто хочет, ходит судится...
у мене просто досить мізків збагнути, що відтепер не бігати в ЦНАП або до реєстратора, а подати заяву через Дію - де хороша новина.
а податкова тут ні до чого, це окреме питання
И в том, что гнида Федоров продолжает концентрировать все госуслуги в своей убер-прокладке тоже нет. Потом они продавят запрет на работу с госконторами напрямую, оставят только дию. И тогда все независимые инструменты по работе с налоговой, типа того же таксера, внезапно окажутся без работы.
А за такие действия, за создание очередной госмонополии, по-хорошему нужно морду бить. Причем ногами и до крови.
PS Толкиена напоминает
One Diia to rule them all, One Dia to find them, One Dia to bring them all and in the darkness bind them.
По-моему этого Мишу Сауроновича нужно гнать ссаными тряпками от госкормушки, пока еще не поздно.
Тут роботи непочатий край.