Відключення світла через аварію вплинуло на подачу води у Києві (оновлено)

Через відключення електроенергії у кількох районах столиці понижено тиск водопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Через аварійне відключення електроенергії у столиці знеструмлено декілька водопровідних і каналізаційних насосних станцій "Київводоканалу". У зв’язку з цим тимчасово понижено тиск водопостачання в Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Подільському районах", – йдеться у повідомленні.

Також у компанії попередили мешканців багатоповерхових будинків, що тиск на верхніх поверхах зазвичай забезпечується додатковими станціями підкачки, на запуск яких потрібно більше часу.

Після 13:00 у "Київводоканалі" повідомили, що тиск у водопровідній мережі столиці повністю відновлено.

Як повідомлялося, через аварійну ситуацію на мережах НЕК "Укренерго" у Києві без світла опинилися 100 тисяч споживачів. Відключення відбуваються у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подільського районів. Також екстрені відключення тривають в області.