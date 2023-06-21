"Укренерго" відновило живлення у Києві та області (оновлено)

НЕК "Укренерго" відновило енергопостачання всіх споживачів Києва та Київської області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укренерго" відновило живлення всіх споживачів Києва та області. Тривають ремонтні роботи", – йдеться у повідомленні.

Як уточнили у ДТЕК, всі екстрені відключення у столиці та області скасовані.

Пізніше у Міністерстві енергетики додали, що відключення у столиці виникли внаслідок пошкодження мереж у Вінницькій області. Причини аварії уточнюються.

Раніше у високовольтних мережах центрального регіону "Укренерго" виникли ускладнення в роботі. Через аваірю 100 тисяч споживачів у Києві залишилися без світла.