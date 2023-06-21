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"Укренерго" відновило живлення у Києві та області (оновлено)

ремонт,електроенергія,електрика,світло

НЕК "Укренерго" відновило енергопостачання всіх споживачів Києва та Київської області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укренерго" відновило живлення всіх споживачів Києва та області. Тривають ремонтні роботи", – йдеться у повідомленні.

Як уточнили у ДТЕК, всі екстрені відключення у столиці та області скасовані. 

Пізніше у Міністерстві енергетики додали, що відключення у столиці виникли внаслідок пошкодження мереж у Вінницькій області. Причини аварії уточнюються. 

Раніше у високовольтних мережах центрального регіону "Укренерго" виникли ускладнення в роботі. Через аваірю 100 тисяч споживачів у Києві залишилися без світла. 

Автор: 

електроенергія (4261) Укренерго (2006)


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