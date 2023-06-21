СБУ повідомила про підозру російському олігарху Шелкову

Служба безпеки з’ясувала, що підсанкційний російський олігарх Михайло Шелков причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини в РФ.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що для цього він використовував підконтрольне йому ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" у Дніпропетровській області.

"Рідкісні мінерали з родовищ української компанії є незамінними компонентами для виробництва високоякісного титану. Саме їх Шелков постачав до РФ на замовлення підприємств російського ВПК. Серед них – виробники крилатих ракет "Калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, а також вертольотів Ка-52", – йдеться у повідомленні.

На початку лютого Демурінський ГЗК передали у державну власність України.

Як встановило слідство, Шелков приховано став бенефіціарним власником української видобувної компанії ще до початку повномасштабного вторгнення РФ.

Фактичне управління підприємством здійснював через російського монополіста з виробництва титану ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА", яка входить до структури найбільших виробників озброєнь для окупаційних угруповань РФ.

Як додали в СБУ, вторгнення РФ в Україну Шелков хотів приховати своє відношення до промислових активів у нашій державі для уникнення санкцій.

Для цього намагався передати формальне управління українським підприємством підконтрольній комерційній структурі на Дніпропетровщині. Утім, правоохоронці викрили оборудку та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шелкову та його спільнику Федосеєву про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Оскільки фігуранти перебувають на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти нашої держави.