США виділять $1,3 мільярда на відновлення України, – Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати нададуть на відновлення України понад $1,3 млрд.
Про це він оголосив під час міжнародної Конференції з відновлення України у Лондоні, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, США "мають намір інвестувати понад $520 млн, щоб допомогти Україні відремонтувати енергосистему, понад половина якої була зруйновано Росією".
"Роблячи її чистішою, стійкішою та інтегрованішою з Європою, підтримуючи реформи енергетичного ринку, борючись з монополізмом і поширюючи приватні інвестиції, це дозволить Україні одного разу стати найбільшим енергетичним експортером", – наголосив Блінкен.
Він додав, що США також нададуть $657 млн, щоб "допомогти Україні модернізувати перетин українського кордону, залізницю, порти, іншу критичну інфраструктуру, яка пов'язує країну з Європою, що дозволить більший та ефективніший обмін товарами".
Ще $100 млн будуть направлені на цифровізацію української митної системи, $35 млн – на допомогу страхування українського бізнесу.
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