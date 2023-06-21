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США виділять $1,3 мільярда на відновлення України, – Блінкен

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати нададуть на відновлення України понад $1,3 млрд.

Про це він оголосив під час міжнародної Конференції з відновлення України у Лондоні, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, США "мають намір інвестувати понад $520 млн, щоб допомогти Україні відремонтувати енергосистему, понад половина якої була зруйновано Росією".

"Роблячи її чистішою, стійкішою та інтегрованішою з Європою, підтримуючи реформи енергетичного ринку, борючись з монополізмом і поширюючи приватні інвестиції, це дозволить Україні одного разу стати найбільшим енергетичним експортером", – наголосив Блінкен.

Він додав, що США також нададуть $657 млн, щоб "допомогти Україні модернізувати перетин українського кордону, залізницю, порти, іншу критичну інфраструктуру, яка пов'язує країну з Європою, що дозволить більший та ефективніший обмін товарами".

Ще $100 млн будуть направлені на цифровізацію української митної системи, $35 млн – на допомогу страхування українського бізнесу.

Автор: 

допомога (1548) США (4931) митниця (818) енергетика (399)


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