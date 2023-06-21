ЄІБ виділить 840 мільйонів євро на відновлення України

Європейський інвестиційний банк планує виділити 840 мільйонів євро на реалізацію пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України у 2023 році.

Відповідний меморандум на полях Ukraine Recovery Conference 2023 у Лондоні підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та президент ЄІБ Вернер Хойєр, повідомляє пресслужба українського міністерства.

Кубраков нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 мільярда євро екстреної допомоги.

"Сьогодні ми розширюємо нашу співпрацю у відновленні України. Ми будемо спільно працювати над низкою проєктів, спрямованих на відновлення муніципальної та транспортної інфраструктури, поліпшення енергоефективності тощо", – зазначив віцепрем’єр.

Зокрема, передбачені Меморандумом 840 мільйонів євро будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проектів відновлення:

муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо);

громадських будівель з урахуванням енергоефективності;

інфраструктури водопостачання та водовідведення;

транспортних мереж і міського громадського транспорту.

Також ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.

Окрім цього, Меморандум передбачає співпрацю України та ЄІБ щодо:

використання спеціального трастового фонду від ЄІБ "EU for Ukraine Fund";

кредитування проектів в Україні за підтримки гарантій Європейського фонду сталого розвитку плюс (EFSD+).

Також Мінінфраструктури та ЄІБ працюватимуть над впровадженням та застосуванням пакету технічної та консультаційної допомоги для України на суму близько 100 мільйонів євро.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк є одним із найбільших кредиторів України. На сьогодні портфоліо проектів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом сягає понад 7 мільярдів євро.