ЄІБ виділить 840 мільйонів євро на відновлення України
Європейський інвестиційний банк планує виділити 840 мільйонів євро на реалізацію пріоритетних проєктів відновлення інфраструктури України у 2023 році.
Відповідний меморандум на полях Ukraine Recovery Conference 2023 у Лондоні підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та президент ЄІБ Вернер Хойєр, повідомляє пресслужба українського міністерства.
Кубраков нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Європейський інвестиційний банк виділив Україні 1,7 мільярда євро екстреної допомоги.
"Сьогодні ми розширюємо нашу співпрацю у відновленні України. Ми будемо спільно працювати над низкою проєктів, спрямованих на відновлення муніципальної та транспортної інфраструктури, поліпшення енергоефективності тощо", – зазначив віцепрем’єр.
Зокрема, передбачені Меморандумом 840 мільйонів євро будуть спрямовані на підготовку, оцінку, фінансування та реалізацію проектів відновлення:
- муніципальної інфраструктури (шкіл, лікарень тощо);
- громадських будівель з урахуванням енергоефективності;
- інфраструктури водопостачання та водовідведення;
- транспортних мереж і міського громадського транспорту.
Також ЄІБ профінансує розвиток цифрової трансформації та посилення кібербезпеки.
Окрім цього, Меморандум передбачає співпрацю України та ЄІБ щодо:
- використання спеціального трастового фонду від ЄІБ "EU for Ukraine Fund";
- кредитування проектів в Україні за підтримки гарантій Європейського фонду сталого розвитку плюс (EFSD+).
Також Мінінфраструктури та ЄІБ працюватимуть над впровадженням та застосуванням пакету технічної та консультаційної допомоги для України на суму близько 100 мільйонів євро.
Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк є одним із найбільших кредиторів України. На сьогодні портфоліо проектів, які реалізує ЄІБ з українським державним, комунальним секторами та бізнесом сягає понад 7 мільярдів євро.
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