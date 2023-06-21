ООН створить Фонд відновлення громад України з бюджетом $300 мільйонів

ООН планує створити Фонд відновлення громад України, для його потреб планується мобілізувати $300 мільйонів протягом наступних 5 років.

Про це віцепрем’єр-міністр з відновлення - Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив за підсумками зустрічі з координатором системи ООН в Україні Деніз Браун, повідомляє пресслужба українського міністерства.

Стартове фінансування цього фонду ООН становить $50 мільйонів. Його пріоритетами стануть відновлення житла, критичної, соціальної інфраструктури, а також гуманітарне розмінування та підтримка місцевого бізнесу.

За словами Деніз Браун, ООН та уряд України вже демонструють успішність громадоцентричного підходу на прикладі відновлення Харкова та деокупованого міста Ізюм на Харківщині, де центральні та місцеві органи влади, ООН та громадськість спільно відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

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Зокрема, ООН допомагає громадам проводити розмінування, розбирати наслідки руйнувань, відновлювати житло, школи, медичні заклади. Також Організація спільно з урядом працює над забезпеченням тим, хто залишився в постраждалих громадах, базовими послугами.

Вона додала, що Міністерство та ООН спільно працюватимуть над пріоритезацію тих проектів, які ініційовані громадами та погоджені в рамках публічних консультацій з їх мешканцями.

Нагадаємо, в 2024 році ООН планує виділити понад $1 мільярд на відновлення України.