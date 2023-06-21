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Новини
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У США нарахували 270 тисяч біженців з України

сша

За даними Департаменту внутрішньої безпеки, від лютого 2022 року Сполучені Штати прийняли понад 270 тисяч українських біженців.

Найбільше американців, які заповнили заявки на спонсорування українських громадян у США, проживають у штатах Нью-Йорк, Іллінойс та Каліфорнія, повідомляє Голос Америки.

Більшість українців, які прибули до США, втікаючи від війни, не мають офіційного статусу біженця, натомість їм надають так звані "гуманітарні паролі", які дозволяють тимчасово проживати у США з правом на працю та навчання.

Держсекретар Ентоні Блінкен подякував приймаючим громадам за щедрість, а партнерам США – за підтримку та глобальну реакцію на потреби тих, кому необхідна допомога.

"Протягом нашої історії біженці зробили значний позитивний політичний, соціальний та економічний внесок у Сполучених Штатах та в громадах в усьому світі. Визнаючи цей внесок, США відновлюють і модернізують свою програму розселення біженців. Цього року ми з гордістю оголосили про Welcome Corps, нову приватну спонсорську програму, … яка дозволяє американцям спонсорувати біженців, що прибувають через Програму прийому біженців США", – заявив Блінкен.

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За даними ООН, війна в Україні призвела до найбільш зростаючої кризи біженців з часів Другої світової війни. Після повномасштабного вторгнення за менше ніж рік з України виїхало 5,7 мільйона людей.

За даними офісу Верховного комісара ООН з питань біженців, загалом у світі зараз налічується понад 35 мільйонів біженців. Більше половини з них прибули лише з трьох країн: Сирії (6,5 мільйона), України та Афганістану (по 5,7 мільйона).

Автор: 

біженці (701) США (4931)


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То не біженці, а щасливчики яким випала нагода жити у країні величезних можливостей та шанс влаштувати гідне майбутнє своїм дітям.
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21.06.2023 15:00 Відповісти
Якщо працювати там навіть водієм вантажівки, десь по 14-15 годин на день, дорога з розвантаженням-завантаженням, то можна заробляти 6500-8000 $ доларів чистими на місяць.
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21.06.2023 15:30 Відповісти
Де ти такі казочки чув?
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21.06.2023 16:36 Відповісти
мені друг розповідав, який там вже майже рік з сім'єю, на траку працює. Так що ніякі не казочки. І то каже зарплати впали, бо багато наїхало, навіть білоруси через Мексику пруть.
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21.06.2023 17:17 Відповісти
Ти просто загугли , скільки треба ********* , щоб чистими отримувати хоча б 6 тисяч.
Як у нас кажіуть - чую дзвін та не знаю де він(С).
Що трохи нейтразувати, то можливо хтось купив машину і працюя як "чaстник".
Загугли скільки можна бути за кермом в УСА. В Європі ти в сутки 16 годин не проведеш, бо коли попадешся.. а якщо повторно, то..
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21.06.2023 19:27 Відповісти
Хочуть бути колишніми українцями - це їх вибір.
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21.06.2023 16:50 Відповісти

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