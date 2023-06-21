У США нарахували 270 тисяч біженців з України

За даними Департаменту внутрішньої безпеки, від лютого 2022 року Сполучені Штати прийняли понад 270 тисяч українських біженців.

Найбільше американців, які заповнили заявки на спонсорування українських громадян у США, проживають у штатах Нью-Йорк, Іллінойс та Каліфорнія, повідомляє Голос Америки.

Більшість українців, які прибули до США, втікаючи від війни, не мають офіційного статусу біженця, натомість їм надають так звані "гуманітарні паролі", які дозволяють тимчасово проживати у США з правом на працю та навчання.

Держсекретар Ентоні Блінкен подякував приймаючим громадам за щедрість, а партнерам США – за підтримку та глобальну реакцію на потреби тих, кому необхідна допомога.

"Протягом нашої історії біженці зробили значний позитивний політичний, соціальний та економічний внесок у Сполучених Штатах та в громадах в усьому світі. Визнаючи цей внесок, США відновлюють і модернізують свою програму розселення біженців. Цього року ми з гордістю оголосили про Welcome Corps, нову приватну спонсорську програму, … яка дозволяє американцям спонсорувати біженців, що прибувають через Програму прийому біженців США", – заявив Блінкен.

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За даними ООН, війна в Україні призвела до найбільш зростаючої кризи біженців з часів Другої світової війни. Після повномасштабного вторгнення за менше ніж рік з України виїхало 5,7 мільйона людей.

За даними офісу Верховного комісара ООН з питань біженців, загалом у світі зараз налічується понад 35 мільйонів біженців. Більше половини з них прибули лише з трьох країн: Сирії (6,5 мільйона), України та Афганістану (по 5,7 мільйона).