"Заважає освоювати Арктику": Російська влада заборонила Всесвітній фонд дикої природи
Генпрокуратура Росії визнала небажаною організацією Всесвітній фонд природи WWF (World Wildlife Fund), який у РФ раніше визнали "іноземним агентом". Згідно з російським законодавством, діяльність небажаних організацій на території РФ передбачає кримінальне покарання.
Російське відомство, що WWF використовує природоохоронну діяльність в Росії "для реалізації проєктів, які формують загрози безпеці в економічній сфері", передає РБК.
"WWF ведеться діяльність, спрямована на перешкоджання реалізації політичного курсу країни з промислового освоєння Арктики, природних ресурсів на приарктичних територіях, розробці та легітимізації обмежень, здатних стати основою для перенесення траси Північного морського шляху у бік виняткової економічної зони США", – йдеться у заяві Генпрокуратури РФ.
Російське відомство вважає, що фонд сформував мережу "підконтрольних некомерційних організацій для збору інформації про екологію в контексті великих промислових комплексів", а також готує оцінки "тенденційного характеру, спрямовані на сковування економічного розвитку" Росії.
Як стверджує прокуратура, WWF також надавав матеріальну та методичну підтримку включеним до реєстру "іноземних агентів" організаціям, члени яких притягувалися до відповідальності за участь у неузгоджених з урядом Росії акціях, "що свідчить про втручання у внутрішні справи" Росії.
Нагадаємо, Росія визнала WWF "іноземним агентом" у березні. WWF назвав рішення необґрунтованим та пообіцяв оскаржити його в суді. В організації заявили, що її діяльність спрямована на збереження біологічної різноманітності, і фонд продовжить захищати рідкісні види тварин у Росії.
Як повідомлялося, раніше генеральна прокуратура Росії визнала небажаною організацією Greenpeace.
