"Заважає освоювати Арктику": Російська влада заборонила Всесвітній фонд дикої природи

Генпрокуратура Росії визнала небажаною організацією Всесвітній фонд природи WWF (World Wildlife Fund), який у РФ раніше визнали "іноземним агентом". Згідно з російським законодавством, діяльність небажаних організацій на території РФ передбачає кримінальне покарання.

Російське відомство, що WWF використовує природоохоронну діяльність в Росії "для реалізації проєктів, які формують загрози безпеці в економічній сфері", передає РБК.

"WWF ведеться діяльність, спрямована на перешкоджання реалізації політичного курсу країни з промислового освоєння Арктики, природних ресурсів на приарктичних територіях, розробці та легітимізації обмежень, здатних стати основою для перенесення траси Північного морського шляху у бік виняткової економічної зони США", – йдеться у заяві Генпрокуратури РФ.

Російське відомство вважає, що фонд сформував мережу "підконтрольних некомерційних організацій для збору інформації про екологію в контексті великих промислових комплексів", а також готує оцінки "тенденційного характеру, спрямовані на сковування економічного розвитку" Росії.

Читайте також: Оцінка завданих Росією збитків довкіллю перевищила 2 трильйони гривень

Як стверджує прокуратура, WWF також надавав матеріальну та методичну підтримку включеним до реєстру "іноземних агентів" організаціям, члени яких притягувалися до відповідальності за участь у неузгоджених з урядом Росії акціях, "що свідчить про втручання у внутрішні справи" Росії.

Нагадаємо, Росія визнала WWF "іноземним агентом" у березні. WWF назвав рішення необґрунтованим та пообіцяв оскаржити його в суді. В організації заявили, що її діяльність спрямована на збереження біологічної різноманітності, і фонд продовжить захищати рідкісні види тварин у Росії.

Як повідомлялося, раніше генеральна прокуратура Росії визнала небажаною організацією Greenpeace.