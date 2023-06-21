Голова НАБУ пообіцяв повернути в Україну 600 кілограмів золота Януковича

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) спільно з правоохоронцями Швейцарії розслідує кримінальне провадження, у межах якого в цій країні арештовано 600 кілограмів золота оточення експрезидента Віктора Януковича.

Про це директор НАБУ Семен Кривонос розповів в інтерв’ю Укрінформу.

"Я не можу розголошувати відомості про процедуру повернення золота, оскільки вона пов’язана зі співпрацею з міжнародними органами... але ми сподіваємося, що все повернемо", – сказав голова НАБУ, відповідаючи на запитання, як рухається ця справа.

Як повідомлялося, раніше справу, у якій арештовано 600 кілограмів золота у Швейцарії, розслідував Департамент міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури під керівництвом заступника генпрокурора Євгена Єніна.

У 2019 році, коли у Генпрокуратури закінчилися повноваження слідства, цю справу передали до НАБУ.

У 2018 році Єнін розповідав, що правоохоронці з’ясовують рух коштів, за які було придбано 600 кілограмів золота оточенням експрезидента Януковича. Банківську скриньку з великою кількістю золота, яка належить людині із "сім’ї Януковича", знайшли у Швейцарії після Революції Гідності.