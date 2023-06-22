Україна та Велика Британія уклали договір про енергетичне партнерство

Міністерство енергетики України та Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства (FCDO) Великої Британії уклали меморандум про Енергетичне партнерство між країнами.

Меморандум, зокрема, передбачає створення нового Фонду викликів у сфері зелених інновацій InnovateUkraine у розмірі 62 млн фунтів стерлінгів. Основна мета – посилення енергетичної безпеки.

Початковий внесок становитиме 10 млн фунтів стерлінгів, іншу частину буде спрямовано частинами до 2025 року.

Кошти підуть на проєкти енергетичних інновацій, які прискорять процес реконструкції та відновлення української енергетичної інфраструктури.

"Співпраця з британськими партнерами дозволить модернізувати нашу енергосистему та посилити її стійкість до військових загроз, а також створить підґрунтя для розвитку "зеленої" енергетики. Найближчим часом у межах цієї програми український енергосектор отримає додаткові ресурси для проведення ремонтів і відновлення пошкодженої інфраструктури. Ми дякуємо нашим друзям з Великої Британії за цю підтримку і допомогу", – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Згідно з меморандумом, британська сторона надасть підтримку Міненерго в межах нового Партнерства з чистої енергії та продовжить підтримку програми "Стійкість та енергетична безпека України" (URES). Ідеться про технічне співробітництво, гранти в межах офіційної допомоги розвитку, а також сприяння торгівлі та інвестиціям у таких сферах, як малі модульні атомні електростанції, "зелений" водень та інші відновлювані гази, сонячні мікро/міні-мережі, сонячні системи для малих домогосподарств, енергоефективність, наземна та офшорна вітроенергетика, розвиток вуглецевого ринку та інші.

Підтримка FCDO координуватиметься через групу G7+ з енергетичної підтримки України. У найближчій перспективі згідно з Програмою URES українській енергетичній галузі буде надано ресурси для ремонту пошкодженої інфраструктури та відновлення підключення споживачів до електроенергії, газу і тепла.

Програма URES зосереджуватиметься на відновленні інфраструктури в "зелений" та енергоефективний спосіб.