НАБУ хоче поетапно збільшити штат на 300 працівників, – директор

Національне антикорупційне бюро направило до антикорупційного комітету парламенту законопроєкт, який передбачає поетапне збільшення штатної чисельності відомства з 700 до 1 000 працівників.

Як повідомив директор НАБУ Семен Кривонос, для цього у бюджеті на наступний рік потрібно передбачити додаткові кошти.

"Наприкінці травня ми надіслали законопроєкт до антикорупційного комітету Верховної Ради. Чекаємо на його реєстрацію і подальше обговорення, просування у Верховній Раді", – сказав Кривонос в інтерв'ю Укрінформу.

Кривонос розповів, що з’явилася необхідність збільшити кількість працівників у зв’язку зі зростанням кількості кримінальних справ, які є у провадженні бюро.

"Починаючи з моменту створення бюро у 2015 році й до сьогоднішнього дня кількість проваджень суттєво зросла. На початку роботи було близько 250 кримінальних справ. Станом на кінець 2022 року – вже 716. Це складні провадження, які стосуються серйозних схем розкрадання бюджетних коштів, діяльності злочинних організацій і вимагають залученості великої кількості детективів. Тому навантаження на слідчі підрозділи суттєво зростає", – пояснив він.

Також Кривонос звернув увагу, що після перемоги України на повоєнне відновлення буде спрямований значний обсяг коштів, а їх розподіл і використання має бути максимально підзвітним і прозорим.

"Ми маємо забезпечити ефективний моніторинг і контроль процесу відновлення країни. І навантаження на бюро в цій частині також зросте", – зазначив він.

За словами директора НАБУ, для збільшення кількості працівників необхідно у держбюджеті на наступний рік передбачити додаткові кошти. Також у питанні фінансування бюро розраховує на підтримку міжнародних донорів.

"Як свідчить досвід Бюро, значну частину наших матеріальних потреб, пов’язаних з підготовкою кадрів, покривають саме вони. Тому фінансове навантаження буде розподілене між державним бюджетом і допомогою міжнародних донорів", – сказав Кривонос.

Він додав, що якщо "завтра збільшити штат на 300 посад, то нам необхідно більше мільярда гривень".

"Але, розуміючи серйозне навантаження на держбюджет, у перехідних положеннях до законопроєкту ми запропонували поетапне збільшення штатної чисельності НАБУ починаючи з 2024 року. Це дозволить більш рівномірно розподілити видатки та не створить надмірне навантаження на державний бюджет", – розказав директор бюро.

Кривонос зазначив, що, оцінюючи фінансування бюро, потрібно враховувати розрахунки економічного ефекту від діяльності НАБУ і САП за минулий рік, які склали понад 3 млрд грн.

Також упродовж минулого року по угодам зі слідством на ЗСУ було передано 1,7 млрд грн, у тому числі на "Армію дронів" спрямовані близько 700 млн грн.