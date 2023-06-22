Світовий банк та донори нададуть Україні додаткові $1,75 мільярда допомоги

Група Світового банку оголосила про надання додаткової фінансової підтримки Україні на суму $1,75 млрд.

Про це повідомляє пресслужба Банку.

Зазначається, що це фінансування складається з гарантованої Великою Британією позики Світового банку на суму $500 млн, гранту на суму $1,25 млрд від Сполучених Штатів та гранту на суму $15 млн від уряду Фінляндії.

Пакет фінансової підтримки надається в межах Проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE)".

Це додаткове фінансування буде спрямовано на подальшу підтримку в таких ключових сферах, як охорона здоров’я, освіта, виплата пенсій, програми соціальної допомоги та фінансування заробітної плати працівників, які надають основні державні послуги.

Кошти перекажуть уряду України після того, як Світовий банк отримає відповідне підтвердження про здійснення узгоджених витрат.

Як нагадали у Світовому банку, із початком впровадження проєкту PEACE у червні 2022 року, Україна змогла надати підтримку приблизно 13 млн громадян, включаючи 10 млн пенсіонерів, 500 тис. працівників сфери освіти, 145 тис. державних службовців, 56 тис. працівників служби з надзвичайних ситуацій та більш ніж 3 млн отримувачів соціальної допомоги та внутрішньо переміщених осіб.

Проєкт PEACE поєднує позики та гранти (сукупна сума яких на цей момент становить $19,74 млрд), надані Світовим банком та іншими партнерами з розвитку.

Разом з оголошеним пакетом допомоги Світовий банк мобілізував близько $35 млрд екстреного фінансування на підтримку народу України.