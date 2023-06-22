Австралійський мільярдер Форрест інвестує $500 мільйонів у Фонд розвитку України

Австралійський бізнесмен та голова компанії Tattarang Ендрю Форрест інвестує $500 млн у Фонд розвитку України (UDF).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Ми не повинні прагнути відновити те, чим Україна була, з її застарілою інфраструктурою радянської епохи. Ми повинні уявити, якою вона може бути з баченням, плануванням і наявністю найкращих у світі технологій, управління та мислення.

Це позиціонуватиме відбудову України не просто як відновлення, а як велику можливість для національного оновлення. Ми побудуємо майбутнє, яке буде цифровим, зеленим, справедливим і вільним від корупції", – зазначив Форрест під час Конференції з відновлення України у Лондоні.

Він також закликав інших світових інвесторів побачити в Україні можливості відмінних довгострокових інвестицій.

Форрест буде стратегічним радником зі створення UDF та його інвестиційних груп – зелених стратегічних металів, зеленого заліза, зеленого водню та зеленої електроенергії та виступатиме у складі консультативної групи для українського уряду.



Уточнюється, що ідея UDF була задумана та розроблена австралійським мільярдером і натхненна планом Маршалла Другої світової війни. У березні 2022 року він звернувся до глави найбільшої у світі компанії з управління активами BlackRock Ларрі Фінка, щоб отримати консультативну підтримку створення інвестиційного механізму.



Уперше про плани виступити якірним інвестором та інвестувати $500 млн у фонд для розвитку напряму зеленої енергетики Форрест оголосив ще у листопаді 2022 року.



У травні 2023 року Міністерство економіки України повідомило про призначення BlackRock FMA консультантом із дизайну Фонду розвитку України.