У київському метро відновили сервіс оплати проїзду за qr-кодами
У Києві відновили роботу сервісу оплати проїзду в метро разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами, згенерованими в застосунку "Київ Цифровий".
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
Зазначається, що ремонтні роботи для усунення несправності тривали протягом вчорашнього дня та минулої ночі.
Наразі сплатити за проїзд можна: транспортною карткою, qr-квитком, qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий, безконтактною банківською карткою,а також мобільними додатками ApplePay та Google Pay.
Нагадаємо, востаннє аналогічна проблема у роботі системи оплати проїзду у столичному метро фіксувалася 26 травня.
