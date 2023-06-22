БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У київському метро відновили сервіс оплати проїзду за qr-кодами

У Києві відновили роботу сервісу оплати проїзду в метро разовими паперовими qr-квитками та qr-кодами, згенерованими в застосунку "Київ Цифровий".

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що ремонтні роботи для усунення несправності тривали протягом вчорашнього дня та минулої ночі.

Наразі сплатити за проїзд можна: транспортною карткою, qr-квитком, qr-кодом, згенерованим у застосунку "Київ Цифровий, безконтактною банківською карткою,а також мобільними додатками ApplePay та Google Pay.

Нагадаємо, востаннє аналогічна проблема у роботі системи оплати проїзду у столичному метро фіксувалася 26 травня.

