Український сервіс таксі Uklon вийшов на ринок Узбекистану

Український онлайн-сервіс таксі Uklon вийшов на ринок Узбекистану.

Про це повідомили у компанії, передає liga.net.

Компанія працюватиме у столиці країни Ташкенті, де також надаватиме сервіс доставки.

"Розпочали нашу експансію в інших країни, бо впевнені, що можемо конкурувати з глобальними гравцями. Більше того, віримо що український продукт і наші цінності, дозволять зайняти вагому частку ринку в новій країні", – заявив операційний директор та співзасновник компанії Сергій Смусь.

Uklon – українська продуктова ІТ-компанія, розробник однойменного онлайн-сервісу виклику авто. За 13 років роботи Uklon значно розширив географічне охоплення в Україні й сьогодні працює у 27 містах країни, а мобільний додаток Uklon завантажили понад 12 млн разів.

Як повідомлялося, у травні Uklon оголосив про вихід на ринок Азербайджану.