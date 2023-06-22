БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС з викидом радіації, – Зеленський

Росія розглядає сценарій теракту на окупованій Запорізькій АЕС з викидом радіації.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський із посиланням на дані української розвідки.

"Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього", – наголосив він.

Як додав очільник держави, Україна передає всю наявну інформацію та доказам своїмпартнерам та міжнародним організаціям.

"Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти", – підкреслив президент.

Зеленський Володимир (2575) росія (14915) теракт (7) Запорізька АЕС (351)
Топ коментарі
+5
Нас світ теж попереджав... але ми готували шашлики та асфальт....
22.06.2023 12:20 Відповісти
+3
Червинского посадил малоросс? 111 тебе и твоим пахнет по полной, сколько б вы не затягивали
22.06.2023 12:55 Відповісти
+3
Віслюк і його офіс зрадників.
22.06.2023 14:19 Відповісти
Нас світ теж попереджав... але ми готували шашлики та асфальт....
22.06.2023 12:20 Відповісти
Червинского посадил малоросс? 111 тебе и твоим пахнет по полной, сколько б вы не затягивали
22.06.2023 12:55 Відповісти
Відправте туди пі..дабола гроссі і нехай виконує свої прямі обов'язки по забезпеченню безпеки!!!
22.06.2023 13:33 Відповісти
В цій статті про ЗАЕС, зелений овоч. Іди вже спати, "троль")))
22.06.2023 14:00 Відповісти
Зелений овоч підтер коментар, де писав про Кіма, замість того, щоб написати по суті статті. Навіть "тролів" нормальних шапіто підібрати не може.
22.06.2023 14:09 Відповісти
Мда, правду казав Віслюк на стадіоні - він наш вирок.
22.06.2023 13:58 Відповісти
А хто це допустив? При штурмі ЗАЕС росіянами загинуло два нацгвардійці. Станція майже не охоронялася.
22.06.2023 14:09 Відповісти
Віслюк і його офіс зрадників.
22.06.2023 14:19 Відповісти
Так що, треба здаватись і на шашлики?
22.06.2023 14:56 Відповісти
росія вже здійснила найстрашніший теракт - разомм з 73 дупоголовими наваляла на головне крісло України купу лайна, зелайна.
22.06.2023 15:48 Відповісти
Захватывайте Курскую атомную. Да ссыте. Ждете, когда ЗАЕС подорвут.
22.06.2023 19:26 Відповісти

