Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС з викидом радіації, – Зеленський

Росія розглядає сценарій теракту на окупованій Запорізькій АЕС з викидом радіації.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський із посиланням на дані української розвідки.

"Щойно була доповідь нашої розвідки та Служби безпеки України. Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього", – наголосив він.

Як додав очільник держави, Україна передає всю наявну інформацію та доказам своїмпартнерам та міжнародним організаціям.

"Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти", – підкреслив президент.