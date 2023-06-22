За п’ять місяців митники виявили порушень на 4,3 мільярда

Упродовж січня-травня 2023 року митниці виявили 4991 порушення митних правил на загальну суму в понад 4,3 млрд грн.

Як повідомили у Державнй митній службі, цей вартісний показник у 2,5 раза більший, ніж за аналогічний період минулого року.

Так, вилучено предметів правопорушень на суму понад 293 млн грн. Зокрема:

промислових товарів на суму 162 млн грн;

продовольчих товарів на суму 47 млн грн;

валюти на суму понад 64 млн грн;

транспортних засобів на суму 20 млн грн.

Зазначається, що безпосередньо митницями розглянуто 1 272 справи про порушення митних правил. Застосовано штрафів на суму 53 млн грн, з яких стягнуто до бюджету 26 млн грн.

Водночас на розгляд до суду митницями передано 2 628 справ про порушення митних правил на суму 1,1 млрд грн.

За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму понад 1,1 млрд. грн, і цей показник на 73% більше за аналогічний показник 2022 року.