Україна отримала ще 1,5 мільярда євро фінансової допомоги від Євросоюзу
Україна отримала вже п’ятий транш у розмірі 1,5 млрд євро в межах масштабної макрофінансової допомоги ЄС на 2023 рік.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
У такий спосіб, цьогоріч до державного бюджету України надійшло вже 9 млрд євро пільгових коштів від ЄС.
Зазначається, що кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.
Як уточнила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter, таким чином ЄС підтримує державні послуги та інфраструктуру України.
Наступні транші в рамках масштабної програми МФД надходитимутьупродовж 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.
