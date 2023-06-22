Україна отримала ще 1,5 мільярда євро фінансової допомоги від Євросоюзу

Україна отримала вже п’ятий транш у розмірі 1,5 млрд євро в межах масштабної макрофінансової допомоги ЄС на 2023 рік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

У такий спосіб, цьогоріч до державного бюджету України надійшло вже 9 млрд євро пільгових коштів від ЄС.

Зазначається, що кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.

Як уточнила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter, таким чином ЄС підтримує державні послуги та інфраструктуру України.

Наступні транші в рамках масштабної програми МФД надходитимутьупродовж 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.