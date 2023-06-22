Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено газорозподільні мережі на Донеччині, – Міненерго

Станом на 22 червня через російські обстріли пошкоджено газорозподільні мережі в Донецькій області, а також частково без світла залишилися мешканці трьох прифронтових областей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. Через обстріл пошкоджено газорозподільні мережі в Донецькій області. Внаслідок щільних обстрілів без світла залишилася частина споживачів у Херсонській, Харківській, Донецькій областях", – йдеться у повідомленні.

Також через попередні обстріли знеструмлено частину споживачів у Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

Як наголошують у відомстві, ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.

Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає, уточнили в Міненерго.

Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 613 МВт-год. Експорт відсутній.