Унаслідок ворожих обстрілів пошкоджено газорозподільні мережі на Донеччині, – Міненерго
Станом на 22 червня через російські обстріли пошкоджено газорозподільні мережі в Донецькій області, а також частково без світла залишилися мешканці трьох прифронтових областей.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
"Триває ворожий терор прифронтових та прикордонних з рф областей. Через обстріл пошкоджено газорозподільні мережі в Донецькій області. Внаслідок щільних обстрілів без світла залишилася частина споживачів у Херсонській, Харківській, Донецькій областях", – йдеться у повідомленні.
Також через попередні обстріли знеструмлено частину споживачів у Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.
Як наголошують у відомстві, ремонтні бригади працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація.
Загалом електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту немає, уточнили в Міненерго.
Комерційний імпорт електроенергії за минулу добу склав 613 МВт-год. Експорт відсутній.
