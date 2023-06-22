MIGA почало страхувати військові ризики для інвестицій в Україну

Багатостороннє агентство з гарантій інвестицій (MIGA) з групи Світового Банку почало надавати гарантії страхування військових ризиків в Україні від Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України (SURE).

Згідно з повідомленням MIGA, угода про збільшення гарантії з 17,1 млн до 40,85 млн євро між MIGA і німецьким банківським холдингом ProCredit була підписана в Лондоні під час Конференції з відновлення України (URC-2023), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно із повідомленням, збільшення гарантії від MIGA поширюється на інвесторів ProCredit в капіталі української дочірньої компанії АТ "ПроКредит Банк" для підтримки українського малого та середнього бізнесу. Відповідна програма діятиме до грудня 2025 року.

"Це перший проєкт, який буде реалізовуватися із залученням Трастового фонду підтримки реконструкції та економіки України. Упевнена, що програма страхування військових ризиків для інвестицій в українську економіку від MIGA увімкне зелене світло тим бізнесменам, які очікують можливості почати роботу над відновленням нашої країни. Адже саме приватні інвестори стануть основою повоєнного оновлення України", – наголосила перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

За словами виконавчого віцепрезидента MIGA Хіроші Матано, завдяки реалізації проєкту малий та середній бізнес отримає доступ до необхідних оборотних коштів, аграрний сектор отримує фінансування, щоб продовжувати експортувати зерно на світові ринки. Крім того, українці матимуть змогу розраховувати на необхідні банківські послуги.

Німецька ProCredit Holding AG&Co. KGaA є материнською компанією групи ProCredit, до якої входить низка банків у різних країнах світу. В Україні компанії належить "ПроКредит Банк".

MIGA створена в 1988 році як член групи Світового Банку для просування прямих іноземних інвестицій у країни з економікою, що розвивається, допомагаючи знизити ризики обмежень на конвертацію та переведення валюти, порушення контрактів урядами, експропріації, війни та громадянських заворушень.

З моменту свого створення MIGA надало гарантії майже на $70 млрд у 122 країнах, що розвиваються, на підтримку майже 1000 проєктів.