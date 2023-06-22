"Приватбанк" оновить мережу прийому оплат картками. Замінять кожен п’ятий термінал

У червні державний "Приватбанк" розпочинає поступове оновлення мережі прийому оплат картками – еквайрингу.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Зазначається, що впродовж найближчих місяців "Приватбанк" планує замінити кожен п’ятий POS-термінал на нову переносну модель на платформі Android, які можуть працювати за умов дефіциту енергії.

Як додали в банку, завдяки використанню сучасної моделі POS-терміналів, підприємці та бізнес крім звичних фінансових та сервісних операцій можуть приймати оплату за біометричною технологією FacePay24 та використовувати термінал як касовий апарат (із застосунком ПРРО "КАСА").

Новий термінал також має сенсорний екран та вбудовані фронтальну та основну камеру.

Державний "Приватбанк" має найбільшу в Україні мережу прийому оплат за товари та послуги картками – понад 230 тисяч POS-терміналів.