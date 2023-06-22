Україна втратила через війну 3,5 мільйона робочих місць, – Шмигаль

Через розв’язану Росією повномасштабну війну Україна втратила близько 3,5 мільйона робочих місць, понад 4,5 мільйона людей виїхали за кордон.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на пресконференції під час Конференції з відновлення України у Лондоні, передає Укрінформ.

"З початку повномасштабної війни Україна втратила 3,5 млн робочих місць. Майже 4,5 млн людей стали біженцями, залишили Україну десь мільйон дітей. Ми провели дослідження, за якими близько 85% хотіли б повернутися до України після війни", – розповів голова уряду.

Шмигаль наголосив, що основною умовою для повернення громадян України на Батьківщину є безпека. Для цього Україні потрібно вступити у НАТО та посилити свою систему ППО.

Він зауважив, що люди повертатимуться тоді, коли зможуть заробляти, тому в Україні потрібно створювати робочі місця. Задля цього уряд підтримує низку програм для мікро та малого бізнесу, запроваджує гранти, програми пільгового кредитування, але сподівається і на допомогу партнерів.

"Ми закликаємо наших партнерів прийти в Україну та створити робочі місця", – закликав прем'єр-міністр.

Як повідомлялося, водночас в Україні 31% підприємств відчувають проблеми із пошуком персоналу.