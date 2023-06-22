Українські ІТ-компанії забронювали від мобілізації 1600 працівників

Міністерство цифрової трансформації допомогло забронювати близько 1600 працівників для 90 ІТ-компаній, які працюють в Україні.

Про повідомив legal-експерт проєктного офісу "Дія.City" Дмитро Зінченко, передає Укрінформ.

"Для нас як профільного міністерства важливо, аби ІТ-галузь працювала стабільно і тримала економічний фронт. Тому ми допомагаємо ІТ-компаніям забронювати критично важливих для них працівників. Станом на зараз забронювали вже близько 1600 спеціалістів у 90 ІТ-компаніях", – зазначив він.

За його словами, чинне законодавче поле надає можливість бронювати лише штатних працівників підприємства і не більше 50% від загальної кількості військовозобов’язаних.

"Серед основних труднощів, з якими стикаються компанії, – помилки при подачі документів на бронювання. Через це доводиться повертати їх на доопрацювання і процес затягується. З часом процедура стає все більш налагодженою. Компанії беруть до уваги наші поради і роблять менше помилок. Ми зі свого боку теж чуємо їх проблеми та намагаємося допомагати. Тому кількість заброньованих за останній період збільшилася", – додав експерт.

Нагадаємо, 27 січня Кабмін затвердив новий порядок бронювання співробітників. Згідно із документом, забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до шести місяців зможуть підприємства, установи і організації, які є критично важливими для функціонування економіки та відповідають щонайменше трьом із визначених порядком критеріїв.

При цьому комунальні підприємства, інформаційні телеканали, підприємства у сферах культури, здоров’я, освіти та науки, а також у соціальній сфері можуть відповідати лише двом із вказаних критеріїв.

Окремо право на бронювання співробітників встановлено для органів влади та підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ.