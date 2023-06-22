"Армія дронів": Держзамовлення отримали виробники 40 українських безпілотників
Державні контракти на постачання безпілотників для Збройних Сил України вже отримали виробники 40 українських БПЛА.
Про це віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров повідомив у Telegram за підсумками зустрічі з українськими виробниками за участі представників Генштабу, ЗСУ, Дежспецзвʼязку та Центру підтримки аеророзвідки.
Він нагадав, що українським військовим потрібні тисячі FPV-дронів, у бюджеті є кошти на їх закупівлю, але наразі не кожна українська компанія може виробляти достатню кількість такої продукції.
"Одна з головних причин – компанії не проходили всі етапи допуску для експлуатації через складність процесу. Ми прибрали майже всі блокери. Ввели fast-track для БПЛА, створили спеціальні зони для навчання пілотів та тестування дронів. Усунули зайву бюрократію, спростили допуск для експлуатації та багато іншого", – розповів віцепрем’єр.
"Завдяки цьому 40 українських БПЛА пройшли процедуру введення в експлуатацію та вже отримують державні контракти. Ще рік тому таких безпілотників було лише 7", – додав Федоров.
Він додав, що команда "Армії дронів" консультує виробників щодо оформлення документів, допомагає організовувати випробування на полігоні тощо.
"Тому українським розробникам FPV-дронів не треба хвилюватися стосовно проходження всіх процедур. Ми завжди готові допомогти, щоб ви швидше отримали контракти та масштабували виробництво. Впевнений, разом зробимо революцію в розвитку FPV-коптерів", – зазначив Федоров.
Як повідомлялося, на початку червня голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь розповідав, що в рамках програми "Армія безпілотників" Україна планує закупити 200 тисяч дронів різних типів. Однак підписано було договори лише на закупівлю 2 тис. безпілотників.
Нагадаємо, у 2023 році Міноборони планує витратити близько 20 мільярдів гривень на закупівлю БПЛА для Збройних Сил України.
Сподіваюсь, що мова йде не про кількість апаратів - 40 штук.