Fitch знизило прогноз цін на газ у Європі

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings значно знизило свої прогнози цін на газ у Європі на 2023 і 2024 роки.

Як ідеться в повідомленні агентства, спотові ціни на газ за індексом TTF знизяться до $12 й $10 за 1 тис. куб. футів ($423,6 і $353 за 1 тис. кубометрів), передає enkorr.

Fitch Ratings пояснює такий прогноз "збільшенням світових постачань СПГ у середньостроковій перспективі", "високим рівнем запасу СПГ у сховищах", а також нарощуванням інфраструктури СПГ у Європі. Прогнози агентства на 2025 і 2026 роки збереглися на рівнях $10 і $5 за 1 тис. куб. футів (у перерахунку $176,5 за 1 тис. кубометрів через три роки).

За оцінкою агентства, на цю мить співпраця європейських країн "поступово покращується" й "допоможе знизити ціни до нормалізованого сталого рівня".

За даними Міжконтинентальної біржі, під час торгів 15 червня вартість контрактів на постачання газу в липні на хабі TTF у Нідерландах зросла майже на 30%. За оцінкою Bloomberg, енергетична безпека Європи "досі вразлива навіть після накопичення незвичайно великих запасів газу в рамках підготовки до наступної зими". Газ здорожчав до максимуму від початку квітня, за червень ціна підвищилася на 70%.

Ціни знижувалися з кінця 2022 року, потім у травні нинішнього року ціни вперше за останні кілька років не опустилися нижче за $300 за 1 тис. кубометрів. Рекордного рівня було досягнуто в перші дні минулої весни – $3 892 за 1 тис. кубометрів.

Fitch Ratings знизило прогноз для цін на газ для Henry Hub – великого хаба у США. На 2023 і 2024 роки очікувану вартість газу на цьому майданчику знижено з $3,5 до $3 за тисячу кубічних футів. Агентство пояснює це "стійким видобутком газу в США", що перевищує споживання. Ще одна причина – повільне скорочення кількості бурових установок.

Прогноз вартості нафти марки Brent на 2023 рік також знизився. Цього року ціна становитиме $80 за барель проти $85 у попередньому прогнозі. Прогноз на 2024 рік зберігся на рівні $75 за барель.