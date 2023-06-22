"Укренерго" тестує нове програмне забезпечення для своїх підстанцій, що підвищить надійність роботи обладнання й мережі загалом.

"Тепер наші фахівці зможуть швидше та ретельніше перевіряти роботу релейного захисту, а у разі пошкодження – швидше реагувати та усувати їх. [...] 23 ліцензії на використання сучасного програмного забезпечення для тестування релейного захисту ми отримали як благодійну допомогу від компанії Doble Engineerin", – сказано в повідомленні компанії.

Релейний захист виявляє порушення у роботі основного обладнання підстанції й вимикає проблемну ділянку, не допускаючи масштабної аварії. Він потребує перевірки та контролю для правильної роботи. Тому головне питання – у швидкості перевірки реле та в автоматизації цього процесу.

Фахівці "Укренерго" вже використовують перевірочні пристрої компанії Doble для контролю мікропроцесорів релейного захисту на підстанціях.

Doble Engineering – американська компанія, що спеціалізується на виробництві обладнання для електропідстанцій: реле захисту, трансформаторів, вимикачів тощо. Компанія також надає консалтингові послуги та проводить навчання персоналу підстанцій.