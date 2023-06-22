Шмигаль розповів про результати Конференції з відновлення України в Лондоні

За результатами Конференції з питань відновлення України, яка відбувалася 21-22 червня у Лондоні, вдалося залучити додаткові фінансові ресурси на відбудову, сформувати коаліцію бізнесу для інвестицій, посилити координацію з міжнародними партнерами.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час підсумкової пресконференції, повідомляє пресслужба уряду.

"Під час Конференції з відновлення солідарність світу з Україною проявилася в конкретних практичних результатах", – запевнив голова уряду.

За словами Шмигаля, серед конкретних результатів конференції:

Європейський Союз анонсував новий середньостроковий інструмент підтримки України на 50 млрд євро;

Велика Британія анонсувала нову програму підтримки в розмірі 3 млрд фунтів на наступні три роки;

укладено угоду зі Світовим банком, яка дозволить залучити $1,76 млрд;

ЄБРР підтримає українські державні енергетичні компанії "Укргідроенерго", "Укренерго", НАК "Нафтогаз України" на суму 600 млн євро;

Європейський інвестиційний банк розпочне новий портфель проектів для відбудови України на 840 млн євро;

США анонсували виділення $1,3 млрд;

Німеччина повідомила про виділення додаткових 381 млн євро.

"Разом із бізнесом з України й усього світу ми також формуємо коаліцію для інвестицій в Україну – Ukraine Business Compact. Вже 400 міжнародних компаній долучилися до відповідної ініціативи", – зазначив Шмигаль.

Голова уряду також анонсував створення інструменту страхування воєнних ризиків для відновлення іноземних інвестицій в Україну.

"Разом з ЄС, Норвегією, Швейцарією та ЄБРР ми підписали угоду про спільну роботу в цьому напрямку", – сказав Шмигаль.

Голова уряду додав, що під час Конференції також прозвучали важливі політичні заяви.

"Наші партнери підтримують ідею використання заморожених російських активів для відбудови України. Другий меседж, який теж постійно звучав: Україна буде членом Європейського Союзу. Робимо багато змін для того, аби швидко реалізувати ці наші прагнення", – підсумував Шмигаль.

Як повідомлялося, за даними Bloomberg, Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно конфіскувати заморожені російські активи, і замість цього зосередиться на використанні цих активів для отримання прибутку, який можуть спрямувати на відновлення України.

Відтак ЄС зосередиться на двох варіантах використання заморожених російських активів на загальну суму 200 мільярдів євро без їх конфіскації. Частина з цих коштів знаходиться на депозитах або вкладена у цінні папери і європейські експерти схиляються до запровадження спеціального "податку" для компаній, які отримають прибуток від цих активів.