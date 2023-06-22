БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
1 298 8

Шмигаль розповів про результати Конференції з відновлення України в Лондоні

шмигаль

За результатами Конференції з питань відновлення України, яка відбувалася 21-22 червня у Лондоні, вдалося залучити додаткові фінансові ресурси на відбудову, сформувати коаліцію бізнесу для інвестицій, посилити координацію з міжнародними партнерами.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час підсумкової пресконференції, повідомляє пресслужба уряду.

"Під час Конференції з відновлення солідарність світу з Україною проявилася в конкретних практичних результатах", – запевнив голова уряду.

За словами Шмигаля, серед конкретних результатів конференції:

  • Європейський Союз анонсував новий середньостроковий інструмент підтримки України на 50 млрд євро;
  • Велика Британія анонсувала нову програму підтримки в розмірі 3 млрд фунтів на наступні три роки;
  • укладено угоду зі Світовим банком, яка дозволить залучити $1,76 млрд;
  • ЄБРР підтримає українські державні енергетичні компанії "Укргідроенерго", "Укренерго", НАК "Нафтогаз України" на суму 600 млн євро;
  • Європейський інвестиційний банк розпочне новий портфель проектів для відбудови України на 840 млн євро;
  • США анонсували виділення $1,3 млрд;
  • Німеччина повідомила про виділення додаткових 381 млн євро.

"Разом із бізнесом з України й усього світу ми також формуємо коаліцію для інвестицій в Україну – Ukraine Business Compact. Вже 400 міжнародних компаній долучилися до відповідної ініціативи", – зазначив Шмигаль.

Голова уряду також анонсував створення інструменту страхування воєнних ризиків для відновлення іноземних інвестицій в Україну.

"Разом з ЄС, Норвегією, Швейцарією та ЄБРР ми підписали угоду про спільну роботу в цьому напрямку", – сказав Шмигаль.

Голова уряду додав, що під час Конференції також прозвучали важливі політичні заяви.

"Наші партнери підтримують ідею використання заморожених російських активів для відбудови України. Другий меседж, який теж постійно звучав: Україна буде членом Європейського Союзу. Робимо багато змін для того, аби швидко реалізувати ці наші прагнення", – підсумував Шмигаль.

Як повідомлялося, за даними Bloomberg, Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно конфіскувати заморожені російські активи, і замість цього зосередиться на використанні цих активів для отримання прибутку, який можуть спрямувати на відновлення України.

Відтак ЄС зосередиться на двох варіантах використання заморожених російських активів на загальну суму 200 мільярдів євро без їх конфіскації. Частина з цих коштів знаходиться на депозитах або вкладена у цінні папери і європейські експерти схиляються до запровадження спеціального "податку" для компаній, які отримають прибуток від цих активів.

Автор: 

інвестиції (1603) Кабмін (7907) кредит (3390) Лондон (191) Шмигаль Денис (1558) відновлення (398)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У шниря вже рученьки спотніли від думки про бабло!
показати весь коментар
22.06.2023 18:19 Відповісти
Якесь обличч у ШмигалЯ виглядає приреченим…
Може, його карієс з гемороєм замучили..
показати весь коментар
22.06.2023 19:12 Відповісти
Перераховані Шмигалем "досягнення конференції" були відомі ще до її проведення!
показати весь коментар
22.06.2023 20:15 Відповісти
як же я хочу помилитись, шмигаль стовідстковий холуй Дєрмака і справа консолідованої допомоги від цивілізованого світу буде зірвана, зашкварена зеленою шоблою і зведена нанівець та й допомога та можлива лише після впевненої перемоги над Мордором а з цим теж купа запитань на які ніхто не дає відповіді.
показати весь коментар
22.06.2023 20:40 Відповісти
Германия упрощает правила предоставления экспортных гарантий в торговле с Украиной. Это должно способствовать восстановлению экономики страны, подвергшейся нападению России, считают в Минэкономики ФРГ.

В частности, для предоставления государственных гарантий по экспортным кредитам будет применяться упрощенная процедура вместо действовавших ранее строгих проверок каждого отдельного случая. Изменения вступают в силу немедленно. При этом отпадает необходимость в банковских гарантиях, если риск остается "на приемлемом уровне". "Принятые сейчас упрощенные процедуры ускорят многие процессы", - подчеркнул министр экономики Германии Роберт Хабек (Robert Habeck). По оценке министерства, от этого должны выиграть в том числе малые и средние предприятия.

DW
показати весь коментар
22.06.2023 20:53 Відповісти
У жодному разі не можна давати живі гроші до рук цієї злодюжної продажної камарільї! В жодному разі не можна задіювати до т.з. "відбудови" українських чиновників і їхні кишенькові фірми! Мають працювати лише зарубіжні фірми і поставщики. Задіювати до роботи наших роботяг (робочу силу) лише для виконання простої роботи і під суворим контролем.
Все розкрадуть мерзотники! Ще війна не закінчилась, і ніхто не знає ЯК вона закінчиться, а ця продажна злодюжна ******* уже "пиляє" мільярди на відбудову. Відкати - то все, що їх цікавить і заполоняє їм все поле зору! Вона уже сформувала у світі образ Українця, як злодія, котрий краде навіть у свого солдата, що проливає кров за Батьківщину.
показати весь коментар
22.06.2023 21:49 Відповісти
шмигаль это проститутка ахметовская, ЕС почему вы еще досих пор не наложили санкции на ахметова, фирташа, коломойского, пинчука которые звали русский мир и финансируют пятую колонну??? почему вы впускаете к себе ахметовскую шлюху???
показати весь коментар
23.06.2023 09:28 Відповісти
Крадіжка міжнародних посилок на Укрпошті та митниці - клондайк. На цю проблему буде звернено увагу?
показати весь коментар
23.06.2023 12:16 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 