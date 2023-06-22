IFC збільшить торгове фінансування в Україні на $100 мільйонів

Британський інститут фінансування розвитку (BII), Міжнародна фінансова корпорація США з розвитку (DFC) та Багатостороння агенція з гарантування інвестицій (MIGA) розділять торгові ризики Міжнародної фінансової корпорації (IFC), що збільшить потужність глобальної програми фінансування торгівлі IFC в Україні із $200 млн до майже $300 млн.

"Завдяки цій підтримці IFC та її партнери зможуть надати доступ до фінансування імпорту та експорту на суму $1 млрд протягом наступних трьох років", – йдеться в повідомленні IFC у рамках Конференції з відновлення України, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ним, BII та DFC мають намір виділити $25 млн і $50 млн відповідно для підтримки торговельних потоків найважливіших товарів, включно з продуктами харчування. Крім того, MIGA ухвалило $20 млн на підтримку гарантій фінансування торгівлі.

Крім того, IFC та Єврокомісія оголосили про партнерство, спрямоване на зменшення ризиків та можливість фінансування українськими фінансовими установами до 200 млн євро у вигляді позик для малого бізнесу, переважно аграрним компаніям та підприємствам, що належать жінкам.

Повідомляється, що IFC та Єврокомісія також поєднують зусилля з Кременчуцькою міською радою, щоб відремонтувати муніципальні будівлі для розміщення в них сотень внутрішніх переселенців. IFC спрямує частину коштів ЄС до грантів, допомагаючи місту покрити витрати на капітальний ремонт будинків та надання притулку.

IFC уточнює, що це перші фінансові внески від Великої Британії та США до програми IFC щодо підтримки приватного сектору в Україні. Ця ініціатива, що розпочалася у грудні 2022 року, передбачає проєкти на суму $2 млрд, використовуючи фінансування з власного рахунку IFC разом із гарантіями та пільговим фінансуванням (або грантами) від урядів країн-донорів.

За оцінками IFC, приватний сектор України, частка якого у валовому внутрішньому продукті в 2021 році досягала 60-70%, міг би покрити фінансові потреби на відновлення країни в обсязі не менше $140 млрд протягом наступних 10 років, що дорівнює третині від усіх потреб у відновлення, визначених швидкою оцінкою заподіяної шкоди та потреб у відновленні (RDNA).

"Відновлення України коштуватиме набагато дорожче, ніж уряд і донори можуть зібрати самотужки. Приватний сектор може відіграти ключову роль у відновленні країни, але українському бізнесу вкрай не вистачає фінансування, тому він потребує негайної допомоги, щоб економіка могла втриматися на плаву", – наводяться в повідомленні слова управляючого директора IFC Махтара Діопа.

Уточнюється, що IFC надала приватним компаніям та фінансовим інститутам $264 млн із власного балансу, включно з $179 млн у рамках глобальної програми фінансування торгівлі IFC.