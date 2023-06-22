В уряді України спрогнозували вихід Росії із "зернових угод" у липні

Посолка Міністерства закордонних справ України з особливих доручень, координаторка Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева впевнена, що Росія в липні вийде з угоди про зерновий коридор.

"Зерновий коридор. 99,9% Росія його покине в липні", – зазначила Трофімцева.

На її думку, така ймовірність обумовлена тим, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган успішно виграв вибори, а також тим, що що російських олігарх Дмітрій Мазепін відрапортував Владіміру Путіну, що термінал для експорту аміаку з Росії вже майже добудовано, тому аміакопровід "Тольятті-Одеса" вже не такий важливий.

Нагадаємо, 2 червня на брифінгу представник генсека ООН Стефан Дюжаррік розповів, що Росія відмовляється пропускати судна до українського порту "Південний" в рамках "зернового коридору", допоки Україна не відновить експорт російського аміаку через Одесу.

У травні Росія погрожувала заблокувати роботу "зернового коридору", хоча укладені угоди передбачають автоматичне продовження його роботи на чотири місяці – до 18 липня. 17 травня Росія нібито погодилась продовжити виконання угоди ще на два місяці.

З 19 травня відновилися припинені з 7 травня через позицію російської сторони у Спільному координаційному центрі (СКЦ) інспекції суден на шляху до українських портів, але тільки для двох із них.