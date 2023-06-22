"Українське Дунайське пароплавство" домовилося зі Світовим банком про розширення флоту

"Українське Дунайське пароплавство" й Міжнародна фінансова корпорація підписали угоду в рамках Міжнародної конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2023) про мобілізацію приватних інвестицій та розширення флоту.

Як повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, Міжнародна фінансова корпорація також сприятиме впровадженню європейських стандартів корпоративної політики, комплаєнсу та фінансової прозорості.

Оновлення флоту "Українського Дунайського пароплавства" дозволить розширити можливості логістичної екосистеми Дунаю.

"Наразі Дунайський кластер – важлива складова світової продовольчої безпеки та економічної інтеграції України з ЄС, адже є ефективним альтернативним шляхом для вантажообігу в умовах блокування основних морських шляхів", – наголосили в Міністерстві.

Співпраця Українського Дунайського пароплавства та Міжнародної фінансової корпорації, яка входить до групи Світового банку, посилить стійкість українського транспортного сектору та збільшить експортний потенціал України.

"Українське Дунайське пароплавство" (УДП) – приватне акціонерне товариство, яке належить державі.

Після повномасштабного вторгнення Росії УДП перебудувало бізнес-модель, впровадило реформи щодо прозорого та ефективного управління. Підприємство запустило нові напрямки діяльності, реалізувало низку інвестиційних проєктів, розпочало будівництво та модернізацію флоту. Вперше за історію існування "Українське Дунайське пароплавство" отримало прибуток від діяльності, в результаті чого в 2022 році держбюджет отримав рекордні дивіденди – понад 146 млн грн. Трансформація підприємства відкрила можливість для залучення інвестицій та стратегічної взаємодії з міжнародними партнерами.