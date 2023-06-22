Міжнародна фінансова корпорація допоможе профінансувати оновлення флоту Українського Дунайського пароплавства

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) сприятиме залученню інвестицій для оновлення флоту Українського Дунайського пароплавства.

Відповідну угоду підписали в рамках Міжнародної конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2023), повідомляє пресслужба Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Головна мета домовленостей – мобілізувати приватні інвестиції для модернізації та розширення флоту ключового українського перевізника на Дунаї. Міжнародна фінансова корпорація також сприятиме впровадженню європейських стандартів корпоративної політики, комплаєнсу та фінансової прозорості", – зазначається у повідомленні.

Очікується, що оновлення флоту Українського Дунайського пароплавства дозволить розширити можливості логістичної екосистеми Дунаю.

У міністерстві нагадали, що наразі Дунайський кластер – важлива складова світової продовольчої безпеки та економічної інтеграції України з ЄС, адже є ефективним альтернативним шляхом для вантажообігу в умовах блокування основних морських шляхів.

Читайте також: Українські порти на Дунаї рекордно збільшили перевалку вантажів, – АМПУ

Як повідомлялося, у травні "Українське Дунайське пароплавство" розпочало відновлення морського суховантажного флоту.

ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" (УДП) належить державі. Після блокади морських портів Росією минулого року Українське Дунайське пароплавство вперше за історію існування отримало прибуток від діяльності, в результаті чого в 2022 році держбюджет отримав рекордні дивіденди – понад 146 млн грн.