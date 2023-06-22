Швейцарія виділить $20 мільйонів на розмінування земель в Україні

Швейцарія у 2023 році в рамках гуманітарного розмінування виділить Україні $20 млн і має намір продовжувати фінансування цього напряму і в наступні роки.

"Процес розмінування – ключовий момент відновлення України. Це передумова для того, щоб люди, які перебувають в інших країнах, повернулися додому. Це також важливо для сільського господарства та відновлення інфраструктури", – повідомив міністр закордонних справ Швейцарії Іньяціо Кассіс на Конференції з відновлення України (URC2023) у Лондоні, передає Інтерфакс-Україна.

Кассіс уточнив, що Швейцарія вже вирішила як перший крок підтримати Україну до 2028 року на суму $2 млрд, і розмінування є серед цих зобов'язань.

Щорічно Швейцарія виділяє на розмінування близько 18 млн швейцарських франків, проте цього року додатково для України було виділено 13,5 млн швейцарських франків.

Кассіс нагадав, що Швейцарія має давні гуманітарні традиції із захисту цивільного населення у воєнні роки, що відповідає її міжнародним зобов'язанням, швейцарські фахівці у 1997 році брали участь у гуманітарному розмінуванні в Боснії та Герцеговині.

"Тепер цей досвід, на жаль, буде корисним в Україні", – наголосив міністр і додав, що лідерство у процесі розмінування та інших аспектах відновлення насамперед залежатиме від України.

Глава МЗС поінформував, що Швейцарія визначила для себе кілька ключових пунктів у колективних зусиллях щодо розмінування земель в Україні. Зокрема, Женевський центр розмінування зможе переглянути та актуалізувати стандарти розмінування, які застосовуються у світовій практиці протягом 20 років.

"Ці стандарти є основою довіри між донорами та забезпечують, щоб розмінування відбувалося безпечно та належним чином", – пояснив Кассіс.

Він нагадав, що Швейцарський фонд розмінування (FSD) працює в Україні з 2014 року. За його словами, FSD знешкоджуватиме боєприпаси, що не розірвалися, в Харківській області, особливо в міських районах, які сильно забруднені.