Чеський банк J&T зміг позбутися бізнесу в Росії

Чеський J&T Banka продає свій дочірній "Джей енд Ті Банк" у Росії.

Відповідний дозвіл надав російський президент Владімір Путін, пише фінансове видання Frank Media.

100% статутного капіталу "Джей енд Ті Банку" в Росії придбає місцевий холдинг "Бюрократ", якому вже належить російський "Реаліст банк".

Дочірній банк чеської J&T Banka у Росії входив до переліку 45 фінансових установ, які увійшли до затвердженого Пуітинм у жовтні 2022 року переліку банків, продаж яких можливий лише за умови отримання спеціального дозволу.

Читайте також: Дочірній банк Raiffeisen обмежить розрахунки у євро для росіян

Чеський J&T Banka входить до групи J&T Finance Group SE. На російський ринок він вийшов 2007 року.

Кінцевими бенефіціарами J&T Finance Group SE є громадяни Чехії Йозеф Ткач та Іван Якабович, які володіють по 45% у J&T Finance Group, а також китайська державна компанія Citic Group з часткою майже 10%.

J&T Banka в Росії надає послуги з видачі кредитів, відкриття рахунків та вкладів, обміну валюти, оренди банківських осередків. Раніше банк зазначав, що після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну бізнес-активність групи в Росії було згорнуто. Проте частка російської "дочки" у загальних показниках групи була невеликою: її частка у чистому відсотковому доході становила близько 5%, у кредитному портфелі – близько 2%.