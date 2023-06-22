На конференції в Лондоні партнери пообіцяли Україні $60 мільярдів

Учасники Конференції з відновлення України в Лондоні сукупно пообіцяли скерувати додаткові $60 млрд на потреби у відновленні й відбудові.

Як ідеться в підсумковому документі конференції, до згаданої суми входять, серед іншого, кошти багаторічного фонду Європейського Союзу на суму до 50 млрд євро, $1,3 млрд, які пообіцяли виділити США, й $3 млрд кредитних гарантій з боку Великої Британії, передає Європейська правда.

Своєю чергою Швейцарія оголосила про додаткову підтримку у розмірі 1,5 млрд швейцарських франків до 2027 року, а Франція анонсувала надання Україні ще 40 млн євро допомоги для невідкладної відбудови у 2023 році.

"Міжвідомча платформа координації донорської допомоги Україні продовжить підтримувати узгодження зобов'язань донорів із пріоритетами раннього відновлення та реформ", – зазначається в заяві.

Крім того, майже 500 компаній з 42 країн світу з загальною вартістю активів понад $5,2 трлн та 21 сектору економіки вже підписали так званий Український бізнес-компакт (Ukrainian Business Compact), взявши на себе зобов'язання підтримати відновлення та реконструкцію України.

"Компанії з усього світу погодилися співпрацювати з Україною, щоб допомогти реалізувати її величезний потенціал у пріоритетних секторах, зокрема енергетики, технологій, інфраструктури та фінансів, а також застосувати свій досвід у розвитку приватного сектору України", – йдеться в заяві.

21-22 червня в Лондоні відбулася чергова Конференція з відновлення України. Вона є продовженням щорічних Конференцій щодо реформ в Україні, які відбувалися з 2017 року.