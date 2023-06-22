Збитки від підриву Каховської ГЕС можуть сягнути сотень мільярдів гривень, – Міндовкілля

Збитки, завдані довкіллю України внаслідок підриву Росією греблі Каховської ГЕС, вже становлять понад $1,5 млрд. Розмір шкоди може сягнути сотні мільярдів гривень.

"Ми об'єктивно розуміємо, що частину екосистем втратили назавжди. Вони вже не відновляться. Ми втратили ендемічні види тварин. Це види, які існували лише в одному місці на Землі – на Півдні України. Ми втратили половину лісу на цій території", – повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

За його словами, наразі за дорученням президента готується план відновлення регіону, який постраждав від підриву греблі Каховської ГЕС. Міндовкілля спільно із науковцями шукає шляхи і напрацьовує конкретні кроки, щоб зберегти екосистеми.

Як повідомлялося, за орієнтовними підрахунками Держекоінспекції, можлива загибель диких тварин унаслідок підриву Каховської греблі оцінюється у понад 883 млн грн.